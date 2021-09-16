Путін цілий день спілкувався з хворим на ковід. Вірить у свій імунітет від "Спутник V"

40 хвилин(и) тому

Автор фото, kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін розповів, що в його оточенні захворіли на ковід десятки людей, з якими він спілкувався. А сам він тепер сподівається на ефективність російської вакцини "Спутник V", яку не визнали більшість західних країн.

Раніше він пішов на самоізоляцію та не зміг поїхати у Душанбе на саміт Шанхайської організації співпраці (ШОС) і Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

"Це пов'язане з тим, що у найближчому оточенні виявлені випадки захворювання на коронавірус. Це не один, не два, а кілька десятків людей", - розповів Володимир Путін по відеозв'язку.

Пізніше він повідомив, що протягом дня спілкувався з хворою людиною, з якою працює "у безпосередній близькості".

"Він був вакцинований, у нього титри впали, але він ревакцинувався, судячи з усього, запізно. І через, по-моєму, три дні після ревакцинації захворів. Я напередодні спілкувався з ним цілий день - дуже близько протягом всього дня", - поскаржився російський президент.

"Це природний експеримент - подивимося, як реально спрацює на практиці "Спутник V", - пожартував він, і додав, що сподівається, "що все буде так, як і має бути".

Сам він сказав, що у нього "титри після вакцинації високі".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У більшості європи "Супутник V" не визнали як вакцину проти коронавірусу. Водночас російську вакцину замовляли Іран та країни в Латинсьій Америці й Африці

Володимир Путін, за офіційною версією, вакцинувався російською вакциною.

Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков запевняв, що в планах президента Росії через коронавірус "ніяких змін немає", хоча він і вирішив не їхати у Душанбе.

Путін здав тест на коронавірус і "абсолютно здоровий", розповів у вівторок Пєсков.

Він не уточнював, хто саме в оточенні Путіна захворів, і не зміг відповісти на питання, як Путін буде голосувати на виборах в російську Держдуму з урахуванням самоізоляції.

Минулої п'ятниці Путін відвідував у Москві церемонію прощання із загиблим главою МНС Євгеном Зінічевим, а у вихідні зустрічався з олімпійцями і їздив у Псковську область на відкриття меморіалу "Олександр Невський з дружиною" на березі Чудського озера.

У понеділок ввечері після зустрічі з паралімпійцями Путін разом з міністром оборони Сергієм Шойгу прилетів на вертольоті на танковий полігон "Муліно", де проходить частина російсько-білоруських навчань "Захід-2021".

У вівторок вранці Кремль оголосив, що напередодні російський президент також встиг зустрітися з президентом Сирії Башаром Асадом, який відвідав Москву з неанонсованим візитом.

У період пандемії Путін максимально скоротив кількість поїздок і особистих зустрічей, проводячи значну частину заходів в режимі онлайн.

Потім він знову почав брати участь в заходах, але їхні учасники мали перед зустріччю з президентом два тижні перебувати на карантині.