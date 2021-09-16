Дев'ятьох людей затягнуло смертельне штормове море. Трагедія на півдні Франції

47 хвилин(и) тому

Автор фото, NIGEL GLYNN Підпис до фото, Вода на півдні Франції ще тепла, але сильні хвилі швидко виносять людей у відкрите море

Щонайменше дев'ять людей потонули в бурхливих водах Середземного моря на півдні Франції.

Хвилі винесли їх на глибину під час купання в шторм одразу на кількох різних пляжах узбережжя.

У регіоні вже кілька дні дмуть сильні вітри, які й підняли високі хвилі.

П'ятеро людей віком від 60 до 70 років потонули в районі міста Еро, ще двоє віком 58 та 71 рік - біля міста Буш-дю-Рон, і ще двоє загиблих - на пляжі містечка Лекат.

Рятувальники з Еро кажуть, що вони намагалися врятувати 12 людей, яких течія відносила від берега - сімох вдалося витягнути на берег, але п'ятеро потонули.

Після цього в регіоні оголосили тривогу через негоду, дощі та повені.

Відомо, що один з чоловіків потонув там після того, як впав у море зі скель.

"Не розумію, як люди йдуть у воду, коли море так штормить", - дивується Жордан Дартьє, мер одного з навколишніх містечок В'яс у коментарі каналу LCI.

Рятувальники закликають людей утриматися від купання.

"Неспокійне море робить воду небезпечною", - попередили вони у Twitter, де додали відео хвиль, які накочуються на берег під важким дощовим небом.

Чиновники припускають, що люди вирішують купатися попри негоду через те, що температура повітря залишається досить високою.

Зараз на узбережжі близько 24 градусів тепла і багато туристів.

"Вода тепла й тобі здається, ти зараз повеселишся. Але швидко тебе виносить у відкрите море, а потім тягне на дно і ти швидко виснажуєшся, коли намагаєшся повернутися на берег. Саме так і тонуть люди", - пояснив каналу TF1 один з місцевих керівників рятувальників Арельєн Маненц.