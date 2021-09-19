Північна Корея запустила ракету з потяга. Навіщо вона це робить

58 хвилин(и) тому

Північна Корея поширила відео, на якому зафіксовано старт ракети з залізничного потяга. Як повідомили ЗМІ цієї країни, ракета вразила морську ціль за 800 кілометрів.

Цей ракетний пуск продовжив серію випробувань, які Північна Корея попри санкції проводить для посилення свого арсеналу.

Що Північна Корея демонструє своїми ракетами?