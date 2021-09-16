Британія, США та Австралія уклали військовий пакт для протидії Китаю. Що це значить

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Про новий оборонний пакт лідери США, Британії та Австралії оголосили на спільній пресконференції

Британія, США та Австралія оголосили про укладання історичного пакту про безпеку в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, який розглядається як спроба протидії Китаю.

Це дозволить Австралії вперше побудувати атомні підводні човни з використанням технологій, наданих США.

За словами аналітиків, пакт Aukus, який також буде охоплювати співробітництво в галузі штучного інтелекту та інших технологій, є одним з найбільших оборонних партнерств за останні десятиліття.

Китай засудив угоду як "вкрай безвідповідальну". Представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що вона "серйозно підриває регіональний мир та стабільність і підсилює перегони озброєнь".

Посольство Китаю у Вашингтоні звинуватило країни-учасники пакту у "менталітеті часів холодної війни та ідеологічних забобонах".

Пакт також викликав скандал з Францією, яка втратила угоду з Австралією на будівництво 12 підводних човнів.

"Це дійсно удар у спину", - заявив радіо France Info міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Про нове партнерство оголосили на спільній віртуальній пресконференції між президентом США Джо Байденом, прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном та його австралійським колегою Скоттом Моррісоном в середу.

І хоча Китай прямо не згадували, три лідери неодноразово посилалися на занепокоєння з приводу регіональної безпеки.

У коментарі BBC міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Китай зараз має "одні з найбільших сум військових витрат в історії".

Автор фото, Ministry of Defence Підпис до фото, Новий оборонний пакт, перш за все, концентруватиметься на постачанні Австралії атомних підводних човнів

"Він нарощує свій військово-морський флот [та] військово-повітряні сили величезними темпами. - пояснив він. - Наші партнери в цих регіонах хочуть мати можливість відстоювати свої власні позиції".

В останні роки Пекін звинувачують в підвищенні напруги на спірних територіях, таких як Південнокитайське море.

У четвер прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що пакт "збереже безпеку і стабільність у всьому світі" і створить "сотні висококваліфікованих робочих місць".

Він також сказав, що відносини з Францією залишаються "твердими як скеля".

На думку аналітиків, альянс Aukus, ймовірно, є найзначнішою угодою в галузі безпеки між трьома країнами з часів Другої світової війни.

Пакт буде зосереджений на військовому співробітництві, тож буде відокремленим від альянсу з обміну розвідданими "П'ять очей" (Five Eyes), який включає Британію, США, Канаду, Нову Зеландію і Австралію.

"Це - історична можливість для трьох країн, з однодумцями, союзниками і партнерами захистити спільні цінності та сприяти безпеці та процвітанню в Індо-Тихоокеанському регіоні", - йдеться в спільній заяві.

"Це дійсно показує, що всі три країни проводять межу, щоб почати і протидіяти агресивним діям [Китаю] в Індо-Тихоокеанському регіоні", - сказав Гай Бокенштейн з неурядової організації Asia Society Australia.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Міністр оборони Франції Жан-Ів ле Дріан заявив, що довіра Франції до Австралії зраджена

Західні країни з обережністю ставляться до інвестицій Китаю в інфраструктуру на островах Тихого океану, а також критикують торгові санкції Китаю проти таких країн, як Австралія.

У минулому Австралія підтримувала добрі стосунки з Китаєм, своїм найбільшим торговим партнером. Але в останні роки відносини суттєво погіршилися і призвели до запровадження Китаєм низки торгових обмежень у 2020 році.

Але тепер виникла напруга і з Францією, адже Австралія розірвала угоду на 50 млрд австралійських доларів (31 млрд євро) щодо будівництва 12 підводних човнів.

"Ми встановили довірчі відносини з Австралією, ця довіра зраджена", - пояснив міністр оборони Франції Жан-Ів ле Дріан.

Навіщо Австралії атомні підводні човни?

Ці підводні човни є набагато швидшими і їх важче виявити, ніж флот зі звичайними двигунами. Вони можуть залишатися під водою протягом декількох місяців, стріляти ракетами на великі відстані, а також мати більше ракет.

Аналітики вважають, що їх розміщення в Австралії має вирішальне значення для впливу США в регіоні.

США діляться своїми підводними технологіями вперше за 50 років. Раніше країна ділилася технологіями тільки з Великою Британією.

Австралія стане сьомою країною у світі, яка експлуатує атомні підводні човни, після США, Великої Британії, Франції, Китаю, Індії та Росії.

Австралія підтвердила, що не збирається отримувати ядерну зброю.

Тим часом Нова Зеландія заявила, що заборонить підводним човнам Австралії заходити в свої води відповідно до чинної політики щодо присутності атомних підводних човнів.

Нова Зеландія, хоча і є членом альянсу "П'яти очей" (Five Eyes), більш обережно підходить до співпраці з США або Китаєм в Тихоокеанському регіоні.

Прем'єрка країни Джасінда Ардерн заявила, що її країні не пропонували приєднатися до пакту Aukus.