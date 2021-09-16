Зварили суп і чай, пішов за дровами і вибухнуло. Подробиці трагедії у Карпатах

Ліля Хомишин

Івано-Франківськ, для BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Рятувальники евакуювали вночі усіх поранених

ВВС News Україна дізналась подробиці про обставини раптового вибуху в Карпатах та постраждалих туристів. Внаслідок трагедії двоє людей загинули, а ще семеро отримали поранення.

Учасниками походу були туристи з Коломийського району. Десятеро дорослих і двоє дітей пішли в похід на гору Кукул, яка славиться дуже красивими краєвидами.

Гора розташована на межі Івано-Франківської і Закарпатської областей.

Похід запланували на два дні і одну ніч. Ночували на полонині Під-Берди, що неподалік села Вороненко Надвірнянського району.

Минула ніч для туристів виявилась пекельною й важко навіть уявити, що пережили ці люди.

Хто йшов у похід

Одним з учасників походу був відомий коломийський психолог і активіст Орест Малиш. Він часто буває у горах й є досвідченим туристом.

Сам Орест у силу обставин не зміг поспілкуватись з ВВС News Україна, проте ми дізнались обставини того вечора у людей, близьких до учасників походу.

У гори зібралися товариші Ореста, активіст взяв дружину та двох своїх дітей.

Один із знайомих Ореста розповів, що він часто ходив у гори з дружиною.

Автор фото, Поліція Закарпаття Підпис до фото, Місце ночівлі

За його словами, люди пройшлися горами і помилувалися краєвидами, вибрали найбільш підходяще місце для ночівлі.

Усі учасники походу давно товаришують між собою і, нарешті, їм вдалося зібратись разом.

"Вони ведуть здоровий спосіб життя і не мали на меті "напитись, накуритись чи щось подібне", - вказує співрозмовник.

Туристи розпалили багаття на місці, що вже використовувалось під вогнище раніше до них іншими туристами.

"Зварили суп, поїли, зварили чай, випили, а потім вогонь вибухнув. Він вибухнув у той момент, коли троє хлопців шукали дрова, а дівчата сиділи біля багаття", - розповів знайомий.

Автор фото, https://www.facebook.com/malysh.orest Підпис до фото, Орест Малиш - відомий лікар та місцевий активіст

Це підтверджує й сам учасник походу Орест Малиш. Він опублікував текст на своїй сторінці у соцмережах, щоб спростувати будь-які чутки і пояснити ситуацію.

"Розпалили вогонь на горі на місці, де раніше палили його до нас. Зварили їсти і сиділи, грілись біля вогню. Дітей вклали спати. Десь за 1,5 години вирішив дров назбирати і пішов за ними. В цей момент стався вибух на місці вогнища. Що саме вибухнуло, ми не знаємо", - повідомив сам Орест.

Сам чоловік не постраждав, адже відійшов за дровами.

Автор фото, https://www.facebook.com/malysh.orest Підпис до фото, Орест Малиш виклав фото дружини, яка була у найтяжчому стані. Лікарі борються за її життя

Так само не постраждали його діти, які були в наметі подалі від вогню.

А от його дружина - в реанімації. Вона в найтяжчому стані.

Також у лікарні ще троє інших дівчат - у них опіки і рвані рани. Вони перебувають в обласній лікарні в Івано-Франківську.

У лікарні й один хлопець з дрібними порізами. Двоє хлопців, які разом з Орестом шукали дрова, щоб підкинути у вогонь - неушкоджені. Про це написав на своїй сторінці Орест.

Загиблі хлопці, які лишились біля багаття, - 1982 та 1995 років народження.

Згодом він додав, що операція його дружини тривала шість годин. Вона втратила око, але руку, скоріше за все, вдалось врятувати.

Автор фото, Facebook

Рятувальники мали б діяти оперативніше?

За даними ДСНС в Івано-Франківській області, до операції залучили 48 рятувальників з найближчих населених пунктів й 14 одиниць техніки.

Повідомлення про трагедію надійшло до них о 21 годині 20 хвилин. Більше двох годин чекали на допомогу важкопоранені і закривавлені люди.

Близько опівночі до місця події прибули медики, які дістались туди на квадроциклі. Працював автомобіль підвищеної прохідності, який перевозив людей.

За словами співрозмовника, тоді був вкрай необхідним гелікоптер. Але підходящого місця, куди б він приземлився, не було.

"Наші рятувальники не зовсім були готові до такого. Так, вони діяли щиро, злагоджено, класно, але робота могла б бути ефективнішою", - наполягає співрозмовник.

Він каже, що вертоліт в той момент не було де посадити.

"Наші Карпати стрімко розвиваються, інфраструктура не стоїть на місці, медицина рухається вперед. А місця для екстреної посадки вертольота немає. І немає людей, які в першу чергу мали б взяти на себе серйозну відповідальність за це", - емоційно скаржиться знайомий Ореста.

Очевидці, за його словами, не впевнені, чи наявність вертольота врятувала б двох загиблих хлопців. Але впевнені, що травмовані не мучилися б так довго - їх би швидше підключили до крапельниць і швидше б надали необхідну допомогу.

Автор фото, Поліція Закарпаття Підпис до фото, Уламки снаряду чи міни

Утім, у службі надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області пояснили, що вертоліт міг би прилетіти, але тільки вранці.

"Ніде в світі, в жодній країні не здійснюються нічні перельоти. Так, ми подали заявку на необхідність вертольота і вона була опрацьована. І вертоліт мав би прилетіти до нас з Ужгорода. Але тільки зранку", - пояснила речниця управління ДСНС в Івано-Франківській області Христина Перцович.

Вона каже, що для цієї рятувальної операції задіяли величезну кількість людей. А постраждалу несли обережно на руках і кожні кілька метрів змінювалися, щоб, не дай Бог, її не пошкодити.

Вибухнув снаряд або міна?

На місці трагедії знайшли уламки снарядів чи мін часів Першої або Другої світових війн. Про це повідомили у національній поліції Закарпатської області.

Поліція та ДСНС різняться у даних, який саме снаряд це був та з часів якої війни.

Автор фото, Поліція Закарпаття

На місці події виявили вибоїну, що виникла внаслідок вибуху, та уламки металу з корозією, схожі на уламки снаряду часів Першої світової війни. Версію снаряду підтверджує і речниця рятувальної служби в Івано-Франківській області пані Перцович. Але зазначає, що снаряд був часів Другої світової війни.

"Ми схиляємось до версії, що це снаряд Другої світової війни. Він був глибоко в землі. Але від вогню була висока температура землі і снаряд вибухнув", - каже вона.

Під час обох світових воєн тут велись активні бойові дії.

Снаряди можуть бути всюди

За даними прикарпатських істориків, на території Карпат у ХХ столітті постійно велись бойові дії. Міни, снаряди та інші вибухові знахідки можуть бути всюди, навіть на приватному подвір'ї.

"Наша область - це суцільна фронтова лінія. На території Карпат проходили бойові дії часів Першої та Другої світових воєн, Перші і Другі визвольні змагання, а наші повстанці робили збройні схрони на Карпатських схилах чи в лісовій місцевості", - підсумовує історик, керівник організації "Пам'ять" Василь Тимків, який займається пошуком та перепохованням жертв війн та політичних репресій.

Він зауважує, що вибухонебезпечних снарядів у горах ще дуже багато.

Автор фото, Facebook Підпис до фото, Користувачі Фейсбуку діляться фото зі страшними знахідками з гори, де сталась трагедія