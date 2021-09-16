У Брюсселі вулицю назвуть на честь вбитої секс-працівниці

Мега Мохен

Кореспондент з питань гендеру та ідентичності

1 година тому

Автор фото, Kevin Van den Panhuyzen/BRUZZ Підпис до фото, Юніс Осаянде, яка намагалася вийти з-під контролю банди торговців людьми, зарізав клієнт у 2018 році

Міська рада Брюсселя повідомила, що назве нову вулицю на честь вбитої нігерійської секс-працівниці.

Вулицю назвуть на честь Юніс Осаянде, яку в червні 2018 зарізав клієнт.

Залучена обіцянкою роботи та світлого майбутнього в Європі, пані Осаянде приїхала в столицю Бельгії у 2016 році.

Вона думала, що люди, які її запросили, були агентами, які збиралися зробити з неї кінозірку. Насправді вони торгували людьми.

У Брюсселі Осаянде відразу ж примусили займатися проституцією. Їй сказали, що вона винна банді контрабандистів 45 000 євро за проїзд, "захист" з боку сутенерів і оренду.

За кілька тижнів до своєї смерті вона зв'язалася з благодійною організацією секс-працівників та розповіла їм, що піддається насильству і залякуванню під час роботи. Вона боялася, що не зможе звернутися в поліцію, тому що була мігранткою без документів.

У червні 2018 року 23-річна пані Осаянде отримала 17 ножових поранень від клієнта в районі Північного вокзалу (Гар-дю-Нор) у Брюсселі.

Незабаром у Брюсселі спалахнули протести, очолені спільнотою секс-працівників-мігрантів. Учасники маршу вимагали поліпшення умов праці і закликали місцеву владу розробити чіткі правові норми для цього сектора.

Проституція в Бельгії не є забороненою, але єдиного національного регулювання немає.

Автор фото, Kevin Van den Panhuyzen/BRUZZ Підпис до фото, Вбивство дівчини призвело до протестів у Брюселі

Марш організувала Максім Маєс, лідерка профспілки секс-працівників UTSOPI в Брюсселі.

"Смерть Юніс дуже засмучує, особливо нелегальних мігрантів в районі, де вона працювала, - сказала вона BBC. - У цьому районі спостерігається зростання насильства, і жертвами стають найбільш маргіналізовані жінки".

17-річного чоловіка звинуватили у вбивстві пані Осаянде, він очікує суду. Чотирьох членів мережі торговців людьми також арештували і в січні цього року засудили до тюремного ув'язнення на термін до чотирьох років.

Назвавши нову вулицю на честь пані Осаянде, міська влада Брюсселя заявила, що хоче привернути увагу до всіх "забутих жінок, які стали жертвами торгівлі людьми, сексуального насильства і вбивств жінок".

За повідомленням бельгійської телекомпанії RTBF, вулиця буде першою в країні, яку назвуть на честь секс-працівниці.

Автор фото, Frédéric Oszczak Підпис до фото, Міська раді Брюсселя заявила, що хоче збільшення уваги до проблем жертв сексуального насильства

Нова вулиця, яка буде розташована на півночі Брюсселя, є частиною ініціативи міської ради з присвоєння прізвищ жінок вулицям.

Міськрада вже назвала вулиці на честь декількох відомих жінок, зокрема, учасниць Руху Опору Івонн Невежан та Деде де Йонг, а також міст на честь Сюзан Даніель, бельгійської активістки ЛГБТ.

Проте Анс Персоонс, членкиня міської ради Брюсселя, сказала: "Фемінізм для нас - це не тільки найкращі жінки. Інклюзивний фемінізм - це права жінок і боротьба в усіх соціальних верствах".

Пані Персоонс повідомила, що 42% жінок в Бельгії віком від 16 до 69 років колись піддавалися фізичному сексуальному насильству.

"Цей відсоток набагато вищий серед секс-працівниць. Саме тому Юніс Осаянде отримає вулицю".

Будівництво на цій вулиці ще триває, її інавгурують у найближчі кілька місяців.

Міська рада повідомила, що секс-працівників та спільноту мігрантів запросять виступити під час інавгурації.