Американець судиться зі школою за те, що вчителька обрізала його донці волосся

11 хвилин(и) тому

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Батько семирічної дівчинки, якій вчителька підстригла волосся без дозволу батьків, подає до суду на район школи та двох співробітників за мільйон доларів.

У позові Джиммі Гофмейєра йдеться про порушення конституційних прав його доньки змішаної раси.

Він забрав свою доньку зі школи.

Розслідування, яке провів шкільний округ, прийшло до висновку, що, хоча вчителька порушила шкільну політику, вона не діяла з расовими упередженнями.

Учительці винесли догану, але дозволили продовжувати працювати в початковій школі Ганіарда в Маунт-Плезант.

У квітні минулого року Джиммі Хоффмайєр повідомив Associated Press, що його донька Джурні одного дня повернулася додому зі школи з обстриженою половиною волосся на голові. За його словами, однокласник ножицями підстриг довге кучеряве волосся Джурні в шкільному автобусі.

Через два дні Джурні повернулася додому зі школи з підстриженим волоссям з іншого боку голови - навіть попри те, що її відвели до перукаря, який зробив їй асиметричну зачіску, щоби зробити різну довжину волосся менш очевидною.

Пан Гофмейєр вирішив, що це зробила інша дитина, але Джурні сказала, що це вчителька. "Учителька постригла її волосся, щоб вирівняти", - сказав він AP.

Батько учениці подав позов до федерального суду на заході Мічигану проти державних шкіл Маунт-Плезант та двох вчителів, повідомляє MLive.com.

Окрім порушення конституційних прав дитини, у позові також йдеться про расову дискримінацію, залякування за національною ознакою, навмисне заподіяння емоційної шкоди, словесну образу та загрозу нападу.

Відповідачі поки що не подали жодної офіційної відповіді. Також поки немає публічного коментаря від шкільного округу.