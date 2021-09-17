Ryanair планує "агресивне розширення" на авіаринку України: літатимуть з 12 аеропортів

58 хвилин(и) тому

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Ірландський авіаперевізник Ryanair планує "агресивне розширення" на українському авіаринку, якщо країна в найближчі місяці приєднається до угоди про "Відкрите небо" з Європейським Союзом, заявив виконавчий директор групи Майкл О'Лірі.

Він очікує, що український уряд підпише угоду про "Відкрите небо" до кінця року. Учасники угоди мають можливість літати над територіями один одного на умовах вільного ринку.

Авіакомпанія Ryanair є найбільшим лоукостером Європи.

"Єдиний ринок, на який я б звернув увагу, - це Україна... Я думаю, що ми станемо основним інвестором в Україні, коли вона приєднається до європейського "Відкритого неба", - сказав О'Лірі на зустрічі інвесторів, пише Reuters.

Ryanair відкрила перші авіарейси в Україні у 2018 році після численних перешкод і непорозумінь.

На цей час оператор Ryanair працює в п'яти українських аеропортах на двосторонній основі. Авіакомпанія виконує рейси з Києва, Львова, Одеси, Харкова, Херсона.

Але в Україні існує 12 відповідних аеропортів, вказують у компанії.

Трудові мігранти створять великий ринок для доступних тарифів Ryanair, які, за його словами, наразі становлять близько 40 євро за рейс.

Авіакомпанія вже не раз заявляла, що бачить потенціал і на ринку внутрішніх перельотів України.

"Я думаю, що це, безумовно, буде модель, до якої ми будемо агресивно рухатися", - сказав О'Лірі.

Бюджетні перевізники суттєво вплинули на економіку багатьох країн Центральної та Східної Європи на початку 2000-х років, відкривши нові потоки мігрантів та туристів у Західну Європу.

"Відкрите небо" з ЄС

Україна неодноразово заявляла про своє бажання долучитися до угоди про "Відкрите небо".

Основна ідея угоди полягає в зміні українських правил безпеки в авіації відповідно до європейських стандартів. На практиці угода дозволить європейським компаніям без обмежень літати у будь-які аеропорти України, а українським авіаперевізникам - у будь-які аеропорти Європи.

Переговори про укладення угоди між Україною та ЄС про єдиний авіаційний простір почалися ще у 2007 році. Угоду планували підписати у 2014 році, але підписання зірвалося.

Однією з головних перешкод була суперечка Іспанії та Великої Британії за аеропорт Гібралтару. Після "брекзиту" ця перешкода зникла.

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що угоду про спільний авіаційний простір з Євросоюзом планують підписати на 2021 рік.