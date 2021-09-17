Реперка Нікі Мінаж написала про набряклі яєчка після вакцинації. Міністри обурені та спростовують

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Нікі Мінаж - 22,7 млн читачів у Twitter

Американська реперка Нікі Мінаж написала у соцмережі про побічні ефекти вакцини від коронавірусу. Вона стверджує, що коли друг її двоюрідної сестри зробив щеплення, його яєчка набрякли і він став імпотентом.

Реперка твердить, що це сталося в Тринідаді та Тобаго. Свій твіт вона опублікувала в понеділок.

Чиновники країни витратили багато часу, намагаючись підтвердити коментарі Нікі Мінаж щодо побічних ефектів вакцини.

Міністр охорони здоров'я Терренс Діалсінгх заявив, що чиновники "серйозно ставляться до всіх претензій" і що весь вівторок вони витратили на те, щоби знайти якісь докази твердження Нікі Мінаж.

"На цей час у Тринідад і Тобаго немає жодних повідомлень про побічні ефекти або побічні явища набряку яєчок... Невідомо про такі випадки і у світі", - сказав він на пресконференції у середу.

Twitter співачки читають 22,7 млн людей.

"Це неправда"

Ситуація набрала неочікуваного повороту, коли про реперку Нікі Мінаж та набряклі органи запитали головного лікаря Англії, професора Кріса Вітті.

Професор Вітті сказав, що Нікі "має бути соромно".

"Існує низка міфів, які ширяться навколо, - сказав він. - Деякі з них явно смішні, а деякі - точно придумані лише для того, щоб налякати".

"Це один з них. Це неправда", - додав професор.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Брифінги про коронавірус відбуваються в Британії регулярно. Але вперше тут згадали Нікі Мінаж

А прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон на цьому ж брифінгу сказав, що радше отримає інформацію про коронавірус від доктора Ніккі Канані, медичного директора з первинної медичної допомоги Англійської служби охорони здоров'я, ніж від Нікі Мінаж.

Невідомо, чи реперка дивилася брифінг наживо, як багато людей у Британії, але вона побачила запис і відповіла - кілька разів.

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Спершу вона звинуватила професора Вітті у тому, що він засуджує її.

А потім записала голосове повідомлення для Бориса Джонсона, видаючи себе за британку, випускницю Оксфорда та колишню шкільну подругу Маргарет Тетчер.

У цьому повідомленні реперка каже, що Борис Джонсон виглядав фантастично на брифінгу вранці, твердить, що є його палкою шанувальницею і надсилає йому свій доробок, бо вона велика зірка у США.

Цим поділилася політичний редактор ВВС Лора Кенсберг, яку, серед інших 29 тисяч ретвітів свого допису, помітила Нікі.

Реперка поділилася коментарем Лори і підписала ретвіт словами "йди геть, дурепо".

І якщо здається, що це вже кінець історії, то ні, заочна суперечка продовжилася.

Міністра охорони здоров'я Великої Британії Саджида Джавіда також попросили прокоментувати Нікі Мінаж та набряклі яєчка.

"Коли йдеться про щось настільки рятівне, як вакцини, людям варто бути дуже уважними до того, що вони говорять, і не поширювати неправди", - сказав він BBC Breakfast.

Виступаючи в ефірі Sky News, міністр сказав: "Люди, які перебувають в полі зору громадськості, незалежно від того, знаменитості вони чи політики, ким би вони не були, повинні бути дуже обережними зі своїми словами і точно не повинні поширювати неправду".

Американські центри з контролю та профілактики захворювань заявили, що наразі немає жодних доказів того, що будь-які вакцини, включно з вакцинами проти Covid-19, викликають проблеми з фертильністю у чоловіків.

Раніше реперка Нікі Мінаж не змогла відвідати зіркову подію Met Gala у Нью-Йорку, бо не вакцинувалася від Covid, а це було обов'язковою умовою участі.

Захід проводять задля збору коштів для Інституту костюмів музею мистецтв Метрополітен, він є однією з найбільших модних зіркових подій.