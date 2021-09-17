Заповіт принца Філіпа засекретять на 90 років. Це потрібно для захисту королеви

2 годин(и) тому

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Британський Високий суд ухвалив, що заповіт герцога Единбурзького буде засекречений протягом щонайменше 90 років, щоб захистити "гідність і статус" королеви.

Вже понад століття існує традиція, за якою після смерті високого члена королівської сім'ї суд опечатує його заповіт.

Це означає, що, на відміну від більшості інших заповітів, його не можна буде піддати публічній перевірці.

Через 90 років відбудеться закритий процес, за підсумками якого ухвалять рішення про те, чи слід оприлюднити заповіт.

Слухання заяви про засекречування заповіту відбулося у липні під головуванням сера Ендрю Макфарлейна, найвисокопосадовішого судді суду в справах сім'ї.

Він вислухав аргументи адвокатів, що представляють сім'ю герцога, представників прокуратури та головного юридичного радника уряду, і опублікував своє рішення у четвер.

Сер Ендрю сказав, що як президент департаменту в сімейних справах Високого суду він є хранителем сейфу, де лежать понад 30 конвертів. У кожному з них - запечатаний заповіт померлого члена королівської сім'ї.

І вперше за понад 100 років він описав процес, за допомогою якого ці заповіти можуть оприлюднити.

Сер Ендрю сказав: "Існує необхідність посилити захист по-справжньому особистих аспектів життя цієї обмеженої групи осіб, щоб зберегти гідність Суверена і близьких членів її сім'ї".

За словами судді, він не бачив заповіту принца Філіпа і нічого не чув про його зміст, крім дати його виконання і особистості призначеного виконавця.

Він сказав, що вирішив провести слухання за зачиненими дверима, тому що відкрите слухання призвело б до розголосу і спекуляцій.

"Я згоден з тим, що, хоча громадськості цікаві приватні домовленості, які член королівської сім'ї може вказати у своєму заповіті, немає справжнього суспільного інтересу в тому, щоб громадськість знала цю повністю конфіденційну інформацію", - сказав сер Ендрю.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принц Франц Текський, брат королеви Марії, був першим членом королівської сім'ї, чий заповіт опечатали після його смерті

Адвокати сім'ї принца Філіпа стверджували, що новини про слухання "можуть викликати абсолютно необґрунтовані припущення" і відкриють можливість для глибшого втручання у життя королеви і королівської родини.

Згадавши історію таких рішень, сер Ендрю розповів, що першим членом сім'ї, заповіт якого опечатав суд, був принц Франц Текський, молодший брат королеви Марії, який помер у 1910 році.

За словами юриста і експерта з королівської сім'ї Майкла Неша, автора книги "Королівські заповіти Великої Британії з 1509 по 2008 рік", цей правовий механізм розробили після того, як принц Франц залишив цінні смарагди своїй коханці, графині Кілмор.

Конверт із заповітом принца Франца теж зберігається у сейфі сера Ендрю. Найсвіжіші конверти - заповіти покійної королеви-матері і принцеси Маргарет, сестри королеви, яка померла в 2002 році.

У 2007 році чоловік, який стверджує, що він позашлюбний син принцеси Маргарет, звернувся з проханням про розкриття заповіту королеви-матері та принцеси Маргарет, але його заяву відхилили.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У сейфі сера Ендрю - заповіти королеви-матері та принцеси Маргарет

За словами сера Ендрю, через 90 років кожен королівський заповіт стане доступним для вивчення особистим адвокатом монарха, хранителем Королівських архівів, генеральним прокурором і будь-якими приватними представниками померлого.

Вони вирішать, чи можна оприлюднити заповіт, але деякі королівські заповіти, можливо, назавжди залишаться засекреченими.

Адвокат королеви та генеральний прокурор пропонували запечатувати заповіти на 125 років, але сер Ендрю вирішив, що 90 років є "відповідним і достатнім" строком. На його думку, цього досить, щоб істотно знизити ризик того, що публікація вплине на приватне життя членів королівської сім'ї.

Сер Ендрю має намір опублікувати додаток, в якому будуть перераховані імена 30 людей, чиї заповіти зберігаються в його сейфі. Однак це станеться не раніше, ніж завершаться всі можливі апеляції на його рішення.

У цей список не потрапить принцеса Діана. Її заповіт опублікували після її смерті в 1997 році, і, згідно з ним, велика частина її статків перебувала в довірчому управлінні до досягнення її синами 25-річного віку.