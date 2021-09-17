Зривали вакцинацію в Україні на замовлення Росії. СБУ каже, що ліквідувала "ботоферму"

1 година тому

Автор фото, СБУ

Служба безпеки України ліквідувала "ботоферму", яка, як каже спецслужба, працювала на замовлення кураторів з Російської Федерації.

"Ботоферма" масово поширювала фейкову інформацію серед українських інтернет-користувачів, щоб зірвати вакцинацію проти коронавірусу в країні, наполягають у відомстві.

Потужність ботоферми - понад п'ять тисяч ботів, кажуть кіберфахівці СБУ.

За матеріалами слідства, координатором й адміністратором виявленої ботоферми була мешканка Дніпра.

Замовники з Росії нібито забезпечили її всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням, його налаштували дистанційно.

Жінка розмістила цілу систему у квартирі, яку орендувала спеціально для "ботоферми". Вона адмініструвала понад 5 тисяч облікових записів у Facebook, які нібито належали українцям, хоча насправді використовували фейкові персональні дані.

Від замовників вона регулярно отримувала інформаційні "вкиди", які потрібно було "розганяти" через соцмережі, повідомили в СБУ.

Оплату за свої послуги адміністратор отримувала через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Слідчі вилучили комп'ютерне обладнання та сотні sim-карток мобільного оператора.

Автор фото, СБУ

Понад 56% українців, опитаних соціологами у серпні, не мають наміру робити щеплення від коронавірусу і вважають, що можна захиститися, миючи руки і дотримуючись дистанції.

Такими є результати дослідження, що його провів фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології.

Лише 23,4% опитаних вважають вакцинацію ефективним засобом захисту від коронавірусу, кажуть соціологи.