"Аж до пуховиків". На вихідних в Україну прийдуть дощі та різке похолодання

2 годин(и) тому

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На вихідних 18-19 вересня до України йде похолодання та дощі. Таку погоду прогнозують практично по всій території країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 18 вересня, температура буде близько 16-22 градусів тепла, на півдні до 24 тепла, на півночі місцями 12-15 градусів.

У Києві в суботу очікується близько 15 градусів.

"Часом дощі. На тижні буде ще холодніше", - уточнює синоптик Наталя Діденко у своєму Facebook.

19 вересня ще більше похолодає на Західній Україні - подекуди температура не буде підійматися вище 7-12 градусів тепла вдень.

Діденко наголошує, що тут стане холодніше аж до "вовняних пальт та товстих пуховиків".

На Півночі буде 12-17 градусів, на Лівобережжі - 17-24. У Києві в неділю - 12 градусів

Найвищу температуру очікують на Запоріжжі, Донеччині та в Криму: 20-25 градусів тепла.

Також синоптики обіцяють дощі. В суботу - усюди, окрім сходу, а в неділю - по всій території України.

"Якщо ви ходите по лісу, оглядаєте музеї, вийшли у двір до сусіда, а дощу нема - не поспішайте лаяти синоптиків. Дощ буде. Просто до вас фронт або ще не дійшов, або вже пройшов", - пише Діденко.

Вона радить одягатися тепліше навіть удома.