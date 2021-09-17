У Франції хвиля цькування 11-річних дітей через інтернет-меми

12 хвилин(и) тому

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Французькі посадовці у сфері освіти засудили цькування в інтернеті, яке розгорнули щодо дітей 2010 року народження.

Тренд під тегом #Anti2010 набрав обертів протягом останнього місяця через відео у TikTok.

Публікації з цим тегом набирали мільйони переглядів, а користувачі заохочували сформувати "поліцію анти-2010".

Міністр освіти Франції Жан-Мішель Бланке назвав кампанію кіберпереслідування "абсолютно ідіотською та такою, що суперечить нашим цінностям".

Ситуація особливо стривожила батьків, оскільки об'єктом цькування стали 11-річні діти, які розпочали навчання в середній школі. Були також повідомлення, що цькування виходить за межі онлайну в реальне життя.

Бланке попередив, що будь-який учень, який стоїть за таким цькуванням, зазнає покарання. За його словами, сім'ї можуть повідомляти про випадки переслідування на гарячу лінію екстреної допомоги.

"Невіддільна частина шкільного життя - тепло вітати учнів шостого класу та інтегрувати їх за допомогою великодушності однокласників та дорослих", - зазначив він у листі до керівників шкіл, закликаючи їх бути уважнішими до цього питання.

У своєму Twitter Міністерство освіти заявило, що "цькуванню та кіберпогрозам немає місця ні в нашій школі, ні в суспільстві".

Звідки взялася ця хвиля?

Точне походження цієї хвилі булінгу невідоме.

Є припущення, що тренд пішов від популярної відеогри Fortnite. Начебто молодших геймерів звинувачували у недотриманні неписаного кодексу поведінки, а старші гравці називали їх "Fortkids".

Булінг посилився після виходу минулого місяця пісні під назвою Pop it Mania, в якій молода інфлюенсерка Pink Lily співає: "Ми - королеви 2010 року". Відео на YouTube отримало 400 тис. оцінок "не подобається". Деякі старші діти використовують його як привід, щоб ображати тих, хто народився у 2010 році.

"У дворі вони показують пальцем на нас, вигукуючи 2010! 2010!" - розповів один з учнів газеті Le Parisien, додавши, що траплялися і більш серйозні інциденти, наприклад, бійки.

Об'єднання батьків школярів закликали уряд розробити нову політику захисту дітей у соціальних мережах, заявивши, що "неприпустимо, щоб діти стали жертвами закликів до ненависті".