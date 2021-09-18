У школі Києва чоловік напав на дівчинку. Він щойно відсидів в тюрмі за розбещення

1 година тому

Автор фото, Національна поліція

У туалеті київської школи на Лісовому масиві чоловік вчинив розпусні дії щодо 8-річної дівчинки. Підозрюваного, який щойно відсидів за схожий злочин, уже затримали.

За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомила столична поліція.

До поліції звернулася мама дівчинки, яка повідомила про інцидент.

"Під час перерви школярка зайшла до вбиральні де перебував невідомий. Залякуючи дитину, чоловік скоїв відносно неї розпусні дії. Крики дівчинки про допомогу почули учні старших класів, які намагались затримати правопорушника, але він втік", - уточнили в поліції.

Оперативники вивчили відео з камер спостереження. Підозрюваного затримали на Центральному залізничному вокзалі, коли він намагався виїхати з міста.

За даними поліції, ним виявився 50-річний киянин.

"Порушник неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, а на початку вересня поточного року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбещення неповнолітньої", - повідомляють правоохоронці.

У суду проситимуть про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до восьми років.