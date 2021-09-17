Кінець епохи Меркель і штучні черги на виборах в Росії. Теленовини ВВС 17.09.21.

15 хвилин(и) тому

У випуску 17 вересня:

У Росії перший день виборів до парламенту та місцевої влади. Чому на дільницях довжелезні черги.

Кінець епохи Меркель. Як змінила перша канцлерка роль жінок у німецькому суспільстві.

Чому "Хезболла" доправила до Лівану іранський дизель.

Таке солоне, що тримає на воді - унікальне озеро на місці техногенної аварії.

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