США визнали, що їхній безпілотник помилково вбив у Кабулі цивільних афганців

34 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Так виглядав будинок вбитого працівника гуманітарної місії після атаки дрона

США визнали, що внаслідок атаки безпілотника в Кабулі за кілька днів до виведення військ США загинули 10 ні в чому не винних людей. Розслідування Центрального командування США виявило, що безпілотник вдарив по автівці працівника гуманітарної місії.

Загинув він сам і дев'ять членів його родини, в тому числі семеро дітей. Молодшій дитині, Сумає, було лише два роки (раніше повідомляли, що загинули шестеро дітей).

Сталося це за кілька днів після теракту в аеропорту Кабула, на тлі хаотичної евакуації після стрімкого повернення талібів до влади.

Це була одна з останніх операцій американських військових в Афганістані перед завершенням їхньої 20-річної присутності в країні.

За словами генерала Центрального командування США Кеннета Маккензі, американська розвідка стежила за машиною працівника гуманітарної організації протягом восьми годин, вважаючи, що він був пов'язаний з бойовиками місцевого відділення угруповання "Ісламська держава".

Автомобіль заїжджав на територію об'єкта, що мав стосунок до ІД, і його пересування відповідали іншим розвідувальним даними про плани терористичної групи щодо нападу на аеропорт Кабула.

У якийсь момент безпілотний літальний апарат побачив, як люди завантажували щось, що виглядало як вибухівка, в багажник автомобіля. Згодом виявилось, що це були ємності з водою.

Підпис до фото, Одна з убитих - дворічна Сумая, донька працівника гуманітарної місії

Генерал Маккензі назвав удар трагічною помилкою.

Дрон атакував машину, коли її водій Замайрі Акмаді під'їхав до свого будинку за 3 км від аеропорту.

Другий вибух, що пролунав слідом за ударом з дрона, як спочатку заявили американці, був доказом того, що в машині дійсно була вибухівка.

Але, як показало розслідування, найімовірніше це вибухнув балон з пропаном, що стояв поруч з автівкою.

Військові США перебували в стані підвищеної готовності після того, як 26 серпня терорист-смертник убив в аеропорту в Кабулі понад 100 цивільних і 13 військовослужбовців США. Відповідальність за теракт узяла на себе "Ісламська держава".

Родичі жертв удару з американського дрона повідомили ВВС що загибла родина подавала заявку на евакуацію в США і чекала телефонного дзвінка з пропозицією їхати в аеропорт.