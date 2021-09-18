Ікона шахів Нона Гапріндашвілі судиться з Netflix через "Ферзевий гамбіт"

40 хвилин(и) тому

Автор фото, PHIL BRAY/NETFLIX Підпис до фото, "Ферзевий гамбіт" розповідає про життя обдарованої дівчини Бет Гармон, яка долає життєві труднощі та прагне досягти успіху в шахах. Головну роль у стрічці виконала Аня Тейлор-Джой

Легендарна грузинська шахістка, п'ятиразова чемпіонка світу Нона Гапріндашвілі подала позов проти американської компанії Netflix, звинувативши її у наклепі.

80-річна шахістка стверджує, що її хибно зобразили у популярному мінісеріалі Netflix "Ферзевий гамбіт", що вийшов минулого року.

Йдеться про фінальний епізод, в якому під час розмови про головну героїню Бет Гармон згадується Нона Гапріндашвілі:

"Єдине, що незвично в ній, це її стать, але навіть це не унікально для Росії. Є Нона Гапріндашвілі, але вона чемпіон світу серед жінок і ніколи не грала з чоловіками".

У позові, поданому до федерального окружного суду Лос-Анджелеса, вказано, що "Netflix безсоромно і навмисне збрехав про заслуги Гапріндашвілі, і зробив це з дешевою і цинічною метою "посилити драматичний ефект", показавши, що його вигадана героїня зуміла зробити те, що жодна інша жінка, включно з Гапріндашвілі, не робила".

Позивачка називає твердження про те, що вона ніколи не грала проти чоловіків, "свідомо неправдивим, сексистським та таким, що принижує гідність".

Вона наголошує, що епізод, в якому пролунала неправдива інформація, стосується 1968 року, а до цього часу Гапріндашвілі вже провела матчі приблизно з 60 чоловіками-шахістами, десять з яких були гросмейстерами.

Тепер Гапріндашвілі вимагає від Netflix публічного вибачення за помилкову інформацію в серіалі, її виправлення та 5 млн доларів компенсації.

Netflix вважає претензії "необґрунтованими".

Компанія заявила, що "дуже поважає" Гапріндашвілі та її "блискучу кар'єру", але "захищатиме свої права через суд".

Автор фото, Daily Express/Hulton Archive/Getty Images Підпис до фото, Нона Гапріндашвілі перша жінка в історії, що отримала звання міжнародного гросмейстера серед чоловіків

Нона Гапріндашвілі стала чемпіонкою Грузії в 15 років. У 21 вона перемогла на чемпіонаті світу серед жінок і успішно захищала це звання 16 років - з 1962 по 1978 рік.

Гапріндашвілі - перша жінка в історії шахів, яка отримала титул міжнародного гросмейстера серед чоловіків. Це сталося в 1978 році.

"Ферзевий гамбіт" — драматичний мінісеріал американського режисера і сценариста Скотта Френка за однойменним романом Волтера Тевіса 1983 року. У центрі сюжету - життя обдарованої дівчини Бет Гармон, яка долає життєві труднощі та прагне досягти успіху в шахах. Головну роль виконала Аня Тейлор-Джой.

Серіал вийшов минулого року на Netflix. Впродовж 28 днів після прем'єри його подивилися 62 млн людей. Цього року він отримав дві премії "Золотий глобус" та 18 номінацій на "Еммі", церемонія нагородження якої відбудеться у ці вихідні.