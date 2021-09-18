9-річний школяр через трюк з TikTok втратив частину кишківника і ледь не помер

1 година тому

Автор фото, Carolann McGeoch

Британський школяр повторив вірусний трюк з TikTok і потрапив на стіл хірурга.

Як повідомила мама хлопчика, йому знадобилась термінова операція на органах черевної порожнини.

9-річному Джеку Мейсону видалили апендикс, тонку кишку і 30 см товстої кишки після того, як він проковтнув кілька крихітних магнітів для пірсингу, що імітують проколювання язика.

Вірусні відео у TikTok закликають розмістити магніти по обидві сторони язика й погойдувати ними, ніби пірсинг справжній.

Але під час виконання трюку хлопчик їх проковтнув.

Притискаючись одне до одного в кишківнику, магніти здавили тканини, утворивши непрохідність.

Джека ледь врятували, але попереду тривала реабілітація.

Тепер його мати Керолайн МакГеоч хоче попередити інших батьків про потенційну небезпеку.

Батьки повинні "викинути ці магніти просто на смітник", сказала вона у коментарі для ВВС.

7 вересня Джека доправили до лікарні з болем в животі та блювотою.

Рентген показав, що щось блокує його кишківник.

За словами Керолайн, лікарі швидко визначили, що це скупчення крихітних магнітів.

Автор фото, Carolann McGeoch Підпис до фото, Через небезпечний TikTok-тренд лікарям все частіше доводиться оперувати підлітків, що ковтають магніти під час виконання трюку

Після "невеликого допиту" Джек зізнався, що проковтнув їх.

Знадобилась операція з видалення магнітів і пошкоджених тканин.

"Мені пояснили, що внутрішні травми від магнітів можуть бути настільки серйозними, що він може померти", - сказала мати хлопчика.

"Крізь сльози я підписала дозвіл на операцію, розуміючи, що "може статись найгірше".

Після чотиригодинної операції Джек втратив апендикс, тонку кишку і значну частину товстої кишки.

Тепер його мама хоче, щоб інші батьки зрозуміли небезпеку популярного тренду.

Джек не зареєстрований у TikTok, але бачив відео, розміщені на платформі.

"Йому пощастило, що залишився живий, - каже Керолайн. - Якщо його досвід допоможе іншим дітям, я зроблю все, що в моїх силах".

Автор фото, Carolann McGeoch Підпис до фото, Дев'ятирічному Джеку ще пощастило

Раніше лікарі Національної служби охорони здоров'я Англії (NHS) вже закликали заборонити продаж магнітів для пірсингу, що імітують проколювання язика.

Через небезпечний TikTok-тренд лікарям все частіше доводиться оперувати підлітків, що ковтають елемент прикраси під час виконання трюку.

Ковтання більш ніж одного магніту може бути небезпечним для життя й призвести до значних ушкоджень внутрішніх органів протягом кількох годин.

Через це за останні три роки в Англії екстрено прооперували щонайменше 65 дітей.

Професор Саймон Кенні, дитячий хірург та директор відділу у справах дітей та молоді в NHS England закликає заборонити магніти для пірсингу, які продають як творчі набори.

"Немає нічого веселого для дітей та їхніх батьків в операції з видалення магнітів, що злиплися в різних частинах кишківника, чи в тривалому відновленні, внутрішніх рубцях, які можуть лишитися згодом. Я б наполегливо закликав батьків вивчити небезпеку таких іграшок, але єдиний метод запобігти цьому - припинити продаж цих предметів", - запевняє лікар.

Раніше британським лікарям довелося прооперувати 13-річну школярку після того, як вона повторила трюк з TikTok. Дівчинка потрапила до реанімації з болем в животі та блювотою. Медики знайшли в її черевній порожнині 15 застряглих магнітних кульок. Щоб її врятувати, знадобилась операція на апендиксі та кишківнику.