"Мрія зникла". Таліби заборонили дівчатам повертатися в середні школи

20 хвилин(и) тому

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Афганські дівчатка не зможуть повернутися до навчання в середній школі. Нові правителі Афганістану з руху "Талібан" наказали відвідувати уроки тільки хлопчикам та вчителям-чоловікам.

У заяві про відновлення занять не згадується про дівчат та жінок.

Одна афганська школярка сказала ВВС, що почувається спустошеною. "Все виглядає дуже похмуро", - каже вона.

Це остання ознака того, що Афганістан повертається до суворого правління 1990-х років.

Крім того, в п'ятницю в Афганістані закрили міністерство у справах жінок та замінили його на міністерство з пропаганди доброчинності й запобігання порокам.

Такий орган уже існував раніше під час правління "Талібану" в 1990-х роках. Саме він відповідав за суворі релігійні доктрини та впроваджував серйозні обмеження щодо життя жінок в Афганістані.

"Я боюся за своє майбутнє"

Нове міністерство освіти Афганістану заявило, що учні та вчителі чоловічої статі мають повернутися до навчання в середній школі в суботу, 18 вересня.

В системі освіти Афганістану класи з першого по шостий вважаються початковими, в них навчаються діти з 7 до 13 років. Класи з 6-го по 12-й вважаються середніми, їх відвідують підлітки у віці від 13 до 18 років.

Крім того, хлопчики і дівчатка навчаються окремо, що полегшує Талібану закриття школи для дівчаток.

Школярки та їхні батьки налаштовані песимістично.

"Я боюся за своє майбутнє", - каже афганська школярка, яка сподівалася стати юристом.

"Щодня я прокидаюся і запитую себе, навіщо я живу? Чи варто мені лишатися вдома і чекати, поки хтось постукає у двері й попросить мене вийти за нього заміж? У цьому головна мета жінки?".

Її батько з нею погоджується: "Моя мати була неписьменною, і мій батько постійно знущався з неї й називав ідіоткою. Я не хотів, щоб моя дочка стала такою, як моя мама".

Інша 16-річна школярка з Кабула сказала, що це був "сумний день".

"Я хотіла стати лікарем! І ця мрія зникла. Не думаю, що вони дозволять нам повернутися до школи. Вони не хочуть, щоб жінки здобували освіту".

Раніше цього тижня таліби оголосили, що жінки зможуть відвідувати вищі навчальні заклади, але повинні носити хіджаб і вчитися окремо від студентів-чоловіків.

Деякі побоюються, що роздільне навчання на практиці призведе до того, що жінки втратять доступ до освіти, оскільки університети не завжди можуть забезпечити необхідну кількість ресурсів, зокрема викладачів необхідної статі.

Заборона відвідувати середню школу дівчаткам також означатиме, що вони не зможуть продовжити освіту.

Після відсторонення талібів від влади у 2001 році був досягнутий величезний прогрес у підвищенні рівня грамотності, особливо серед жінок.

Кількість дівчаток в початкових школах збільшилась з нуля до 2,5 мільйона, а рівень грамотності серед жінок майже подвоївся та зріс до 30%.

Зараз таліби заявляють, що будуть дотримуватись прав афганських жінок "в межах шаріату".