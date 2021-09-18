В Іспанії померла українка, яка робила селфі та зірвалася зі скель в море

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Популярне серед туристів місце для українки стало фатальним

Українська туристка, яка 14 вересня під час проби зробити селфі зірвалась в море, померла в лікарні.

Про це повідомляє місцеве видання LasProvincias. Цю інформацію РБК-Україна також підтвердили в пресслужбі українського МЗС.

"Громадянка була госпіталізована, але від отриманих множинних травм згодом померла в лікарні. Генеральне консульство України в Барселоні надає необхідну консульську допомогу рідним загиблої", - повідомили в міністерстві.

26-річна українка з другом подорожувала Іспанією. 14 вересня вони перебували в іспанському містечку Бенідорм в провінції Аліканте.

Селфі українка спробувала зробити на так званому балконі Середземномор'я - це оглядовий майданчик над скелями та морем в місті.

В якийсь момент дівчина зірвалася зі скелі на очах в інших туристів. Завдяки тому, що подія відбулася серед білого дня та при свідках, українка провела у воді лічені хвилини, зазначає LasProvincias.

ЇЇ негайно витягли, надали допомогу та доставили в лікарню. Але дівчина дуже сильно постраждала від ударів об скелі під час падіння з великої висоти.

Видання повідомляє, що дівчина впала в кому і зрештою померла. Хлопець, який був з нею, також потребував допомоги лікарів через стан шоку.