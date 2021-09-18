Мільйонера визнали винним у вбивстві 2000 року. Він випадково зізнався на зйомках фільму про себе

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Обвинувачення назвало 78-річного Роберта Дерста "нарцисичним психопатом"

Героя документального серіалу каналу HBO "Таємниці мільярдера" (The Jinx), американського спадкоємця нерухомості й мільйонера Роберта Дерста визнали винним у вбивстві подруги Сьюзан Берман. Він випадково зізнався у злочині просто під час зйомок, забувши, що на ньому увімкнений мікрофон.

Присяжні визнали, що в 2000 році Дерст вбив Берман, щоб перешкодити їй дати свідчення про зникнення його дружини.

Вирок 78-річному Дерсту оголосять 18 жовтня. Яким би він не був, беручи до уваги вік підсудного, малоймовірно, що йому вдасться вийти з в'язниці.

Вбита 55-річна журналістка й письменниця Сьюзан Берман стала відомою після виходу книги про своє дитинство поруч з батьком-мафіозі. Коли 1982 року дружина Дерста Кетлін зникла безвісти, Берман була представницею мільйонера.

Тоді Дерсту так і не висунули обвинувачення, проте в 1999 році справу про зникнення поновили. Мільйонер виїхав з Нью-Йорка до маленького міста Галвестон у Техасі, де, як повідомляють американські ЗМІ, певний час жив під виглядом німої жінки.

Берман, що була близькою подругою Дерста, розповіла йому про виклик на допит до поліції. Незабаром після цього жінку знайшли мертвою в Каліфорнії.

За версією обвинувачення, Дерст загалом вбив трьох людей - третім став Морріс Блек, літній чоловік з Галвестона, який, імовірно, упізнав мільйонера, коли той переховувався.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Будинок Сьюзан Берман, в якому, імовірно, її і вбили

Коли у 2001 році Дерста заарештували за звинуваченням у вбивстві Блека, мільйонер заявив, що випадково застрелив сусіда під час сварки та розчленував його тіло. Присяжні в результаті визнали, що Дерст діяв в межах самозахисту.

15 хвилин слави

У 2010 році режисер Ендрю Джарекі випустив художній фільм "Все найкраще", заснований на історії зникнення Кетлін Дерст, де зіграли Раян Гослінг й Кірстен Данст.

Незадовго до прем'єри Дерст зв'язався з режисером, і йому показали стрічку. Бізнесмену фільм сподобався, і він погодився на зйомки документального мінісеріалу про себе "Таємниці мільярдера".

В інтерв'ю для серіалу Дерст зізнався, що сварився з дружиною і брехав поліції щодо її зникнення, проте заперечував, що вбив її чи Сьюзан Берман.

Через півтора року автори серіалу знову запросили Дерста на інтерв'ю, під час якого йому передали анонімну записку з повідомленням про вбивство Берман і конверт, підписаний самим бізнесменом. Почерк на обох був схожий, і вони містили одну і ту ж орфографічну помилку.

Дерст як і раніше заперечував свою причетність до вбивств, проте помітно нервув. Після закінчення зйомки він вийшов до вбиральні, де кілька хвилин розмовляв сам з собою, забувши, що з нього не зняли мікрофон.

Автор фото, HBO Підпис до фото, Дерст сам погодився на інтерв'ю - і, схоже, наговорив зайвого

За кілька годин до виходу останнього епізоду "Таємниць мільярдера" влада заарештувала Дерста в Новому Орлеані за підозрою у вбивстві Берман.

Під час судового засідання присяжним показали те саме відео з вбиральні.

У ньому чутно, як Дерст бурмотить собі під ніс: "Що, чорт забирай, я зробив? Звичайно, убив їх усіх".

Художній монтаж

Захист Дерста виступав проти використання цього запису в суді, вказуючи, що фрази були змонтовані з різних відрізків розмови Дерста з самим собою.

Фактично так воно й було - зокрема, фрази, "Що я зробив?" і "Звичайно, убив їх усіх" розділяє 10 секунд, і в оригінальному записі друга передує першій.

Автори серіалу не вважають монтаж маніпуляцією, пояснюючи його художньої необхідністю. На їхню думку, перестановка фраз так, щоб серіал завершився на визнанні у вбивстві, додала фільму драматизму.

Однак таке художнє трактування все одно ускладнювало використання запису як доказу.

В підсумку суд прийняв до розгляду запис бурмотіння Дерста у вбиральні.

Професор права Джорджтаунського університету Сайлас Вассерстром пояснював, що запис було б складніше представити в суді, якби його зробила поліція чи урядове агентство і без відома Дерста.

Але навіть у цьому випадку, оскільки його заява виглядає спонтанно, суд міг прийняти її як доказ.

За словами Еріки Зункель, професорки права Чиказького університету, найбільш часто суд не приймає визнання, зроблені в поліції й під вартою в поліції, коли є підстави вважати, що вони не цілком щирі.

У випадку з Дерстом ситуація була складнішою: він уже давав інтерв'ю авторам серіалу, причому двічі, з інтервалом у півтора року (за словами Зункель, це "справжній кошмар для захисту"), і знав, що на ньому мікрофон, навіть пішовши до вбиральні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Роберт Дерст в суді в 2016 році

Незабаром після оголошення вироку родина Кетлін Дерст виступила із заявою, в якій закликала прокуратуру округу Вестчестер Нью-Йорка притягнути Дерста до кримінальної відповідальності за вбивство дружини.

"Система правосуддя в Лос-Анджелесі нарешті послужила родині Берманів. Настав час Вестчестера зробити те ж саме для родини Маккормаків", - заявили вони.