Inspiration4: космічні туристи успішно повернулися на Землю

50 хвилин(и) тому

Автор фото, SpaceX via Reuters

Чотири астронавти-аматори успішно "приводнилися" в Атлантичному океані після трьох днів перебування в космосі.

Це був перший в історії космічний політ, в якому не брав участі жоден професійний астронавт.

Екіпаж Inspiration4 вилетів у капсулі SpaceX з Флориди в середу і висадився біля узбережжя штату після 19:00 за місцевим часом (23:00 за Гринвічем) у суботу.

Спуск капсули уповільнювали чотири парашути, доки капсула не опинилась у воді, звідки астронавтів забрав човен SpaceX.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Ось так астронавти-аматори повернулися на Землю

Команду Inspiration4 очолив мільярдер Джаред Айзекман, виконавчий директор фірми електронної комерції Shift4 Payments Inc., який виконував обов'язки "командира" місії.

Він заплатив за політ колезі-мільярдерові Ілону Маску суму, розмір якої офіційно не розголошують - за оцінками журналу Time, приблизно 200 мільйонів доларів.

До пана Айзекман приєдналися троє людей, яких він обрав - 51-річна Сіан Проктор, геологиня і колишня кандидатка в астронавти NASA; 29-річна асистентка лікаря Гейлі Арсено, яка в дитинстві перенесла рак кісток; 42-річний інженер аерокосмічних даних та ветеран ВПС Кріс Семброскі.

"Це була велика подорож для нас, - сказав пан Айзекман по радіозв'язку незабаром після приземлення. - І це лише початок".

Це вже втретє компанія Ілона Маска відправляє людей у ​​космос - і цей політ став черговою віхою на ринку космічного туризму.

"Вітаю @Inspiration4x!!!" - написав Маск у Twitter після успішного повернення квартету.

"Ласкаво просимо до другої космічної ери", - сказав директор місії Тодд Еріксон на пресконференції й додав, що "космічні подорожі стають набагато доступнішими для пересічних чоловіків і жінок".

Автор фото, Reuters

Капсулу Dragon під час подорожі контролювали бортові комп'ютерні системи під наглядом команди SpaceX на землі.

Dragon не мав наближатися до Міжнародної космічної станції (МКС), натомість здійснив "вільний політ" на цільову висоту 575 км.

Екіпаж, який проходив шестимісячне навчання, щодня обертався навколо Землі понад 15 разів.

Експерти збирали дані про рівень кисню в крові, сон, когнітивні здібності та інші показники астронавтів під час подорожі, щоб оцінити вплив перебування в космосі на непрофесіоналів.

Цей політ має на меті зібрати кошти для дитячої лікарні Сент-Джуд у штаті Теннессі, де член екіпажу Гейлі Арсено лікувалася в дитинстві, а зараз працює.

Четвірка планує продати на аукціоні об'єкти, які вони взяли з собою у космос, зокрема укулеле.

Окрім пана Маска, до перегонів у сфері комерційних космічних перельотів долучилися бізнесмени-мільярдери сер Річард Бренсон та Джефф Безос, які обидва цього року піднялися над атмосферою Землі на власних космічних апаратах.