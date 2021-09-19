Британського боксера Аміра Хана зняли з літака у США. Усе через маску

15 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media

Британського боксера Аміра Хана зняли з літака у США після суперечки щодо маски для обличчя.

34-річний пан Хан сказав, що поліція зняла його разом із колегою з літака American Airlines після того, як хтось поскаржився, що маска його друга "була недостатньо високо", розповідає кореспондент ВВС Алекс Клейдерман.

Авіакомпанія заявила, що рейс з аеропорту Ньюарк у Даллас-Форт-Ворт повернувся до гейту після того, як двоє людей, за повідомленнями, "відмовились виконати прохання екіпажу".

Компанія заперечила втручання поліції.

"Наша команда по роботі з клієнтами звертається до пана Хана, щоб дізнатися про його враження та підкреслити важливість політики, запровадженої для безпеки наших клієнтів та екіпажу", - сказав представник авіакомпанії.

У відео, опублікованому у Twitter, пан Хан сказав, що летів з Нью-Йорка до тренувального табору в Колорадо, і що від такого ставлення у нього лишилось відчуття огиди.

"Мене сьогодні поліція зняла з літака, коли я їхав до тренувального табору у Колорадо-Спрінгс, - сказав колишній чемпіон світу у напівсередній вазі. - Очевидно, що скаргу подали співробітники American Airlines, вони сказали, що маска мого колеги була недостатньо високо піднята, що їм довелося зупинити літак і зняти мене та мого друга, тоді як я не зробив нічого поганого".

"Тепер мені доводиться переносити переліт, щоб повернутися до тренувального табору, це дуже засмучує, бо не було жодних причин, і мені просто гидко, що American Airlines так повелася з нами і заборонила мені подорожувати".

Авіакомпанія American Airlines заявила, що рейс 700 повернувся до гейту в міжнародному аеропорту Ньюарк Ліберті в Нью-Джерсі після того, як двоє клієнтів "за повідомленнями, відмовились виконати неодноразові прохання членів екіпажу скласти багаж, увімкнути на мобільних телефонах режим польоту та дотримуватися федеральних вимог щодо покриття обличчя".

У заяві йдеться, що "за протоколом" поліція була присутня, коли літак повернувся до гейту, але не просила жодного пасажира залишити літак і не втручалася.

Ані пану Хану, ані його колезі не заборонили подальші перельоти з авіакомпанією, додається в заяві.