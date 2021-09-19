Дівчина вирушила в автоподорож із нареченим і не повернулась. Тепер зник і він

1 година тому

Автор фото, North Port Police Підпис до фото, Спочатку зникла Габбі, а тепер і її наречений

Сім'я американця, наречена якого зникла під час автомобільної подорожі, каже, що він тепер також пропав безвісти.

23-річний Браян Лондрі був об'єктом інтересу поліції у справі щодо зникнення, але не перебував у розшуку за скоєння злочину.

Він разом із 22-річною Габріель "Габбі" Петіто вирушили в подорож у будинку на колесах у липні й звітували про свої пригоди в соцмережах.

Але 1 вересня Браян Лондрі повернувся додому один. Пізніше родина Петіто повідомила про її зникнення.

Цього тижня місцева поліція заявила, що намагалася поговорити з паном Лондрі, але він відмовився спілкуватися.

В оприлюдненій у п'ятницю заяві поліції йшлося, що сім'я Лондрі сказала їм, що вони не бачили сина з вівторка. Поліцейські додали, що "роздратовані" таким розвитком подій.

"Протягом шести днів Департамент поліції Норт-Порту та ФБР зверталися до сім'ї з проханням зв'язатися зі слідчими щодо нареченої Браяна Габбі Петіто. І лише у п'ятницю вони вперше спілкуються зі слідчими", - йдеться у повідомленні.

"Наразі ми не проводимо розслідування щодо скоєння злочину, - додається в заяві. - Зараз ми проводимо розслідування щодо кількох зниклих безвісти осіб".

Коли у п'ятницю поліція зустрічалася з батьками Лондрі, біля їхнього будинку зібралися протестувальники, які вигукували "Де Габбі?"

Сестра Браяна Кассандра розповіла ABC News, що вона дізнавалася про те, що відбувається, переважно з новин.

"Очевидно, що я і моя сім'я хочемо, щоб Габбі знайшли в безпеці. Вона мені як сестра, і мої діти люблять її, і все, чого я хочу - щоб вона повернулася додому ціла і неушкоджена, і це було просто великим непорозумінням", - сказала вона.

"Уся сім'я Габбі хоче, щоб світ знав, що Браян не пропав безвісти, він переховується. Безвісти пропала Габбі", - сказав адвокат сім'ї пані Петіто.

У липні пара вирушила у подорож країною у білому фургоні Ford Transit і розповідала про свої мандрівки в соцмережах.

Вони зафільмували, як посміхаються, цілуються та бігають по пляжах у відео, яке зібрало на YouTube понад 600 000 переглядів.

За два тижні до зникнення Габбі, 12 серпня, поліція в місті Моав на півдні штату Юта отримала виклик щодо можливого випадку домашнього насильства за участю пари.

Поліція оприлюднила відеозаписи, на яких Габріель плакала і скаржилася офіцерам на своє психічне здоров'я. Вона також сказала, що вони з нареченим почали частіше сваритися.

Офіцери рекомендували їм провести ніч окремо, але не висунули жодних звинувачень.

Що відбувалось далі, наразі невідомо.