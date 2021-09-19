Десятий Прайд у Києві: "пройшов спокійно"

53 хвилин(и) тому

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Організатори маршу рівності "КиївПрайд-2021" заявили, що цього разу він пройшов спокійно і без провокацій.

"Це вже десятий прайд, він пройшов успішно, він пройшов спокійно, - заявила директор громадської організації "КиївПрайд" Лені Емсон. - Провокацій, крім жінки, яка лягла на дорозі і намагалася перешкодити проходженню колони, не було".

Організатори маршу також подякували поліції за "можливість провести безпечний марш".

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Кордони поліції відокремили учасників Прайду, які пройшли вулицею Володимирською до площі Льва Толстого, від противників заходу - представники організацій "Традиція і порядок", "Правий сектор", "Християнський фронт", які зібралися у сквері Шевченка.

За оцінками організаторів, у Прайді взяли участь близько 7 тисяч людей. Агенції дають дещо менші цифри - від 2 до 5 тисяч.

Раніше "КиївПрайд" повідомляв, що очікує близько 10 тисяч учасників ходи.

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Це перший Марш рівності, учасники якого висувають політичні вимоги до влади у вигляді Маніфесту.

Зокрема, йдеться про ухвалення законопроєкту, який передбачає зміни до законодавства щодо боротьби з дискримінацією і порядок відповідальності за злочини, мотивовані гомофобією, трансфобією і іншими формами нетерпимості.