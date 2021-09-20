Як пройшли вибори в Росії. Партія Путіна набирає майже половину голосів

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

У Росії завершилися парламентські вибори, які тривали три дні. Після підрахунку 70% бюлетенів провладна партія "Єдина Росія" набирає 48,46% голосів.

Результати

Після опрацювання 70% бюлетенів пропрезидентська партія "Єдина Росія" набирає 48,46% голосів, повідомили в ЦВК.

Друге місце займає комуністична партія з 20,29%. ЛДПР Володимира Жириновського отримує 7,69% голосів, а "Справедлива Росія" - 7,43%.

Партія "Нові люди" набирає 5,5% голосів.

Результати онлайн-голосування ще рахують.

"Вибори"

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

Офіційної реакції західних країн на результати виборів у Росії немає.

Але є, наприклад, твіт колишнього американського посла в Росії при адміністрації Обами Майкла Макфола.

"На "виборах", на яких Кремль заборонив/посадив основних опозиційних кандидатів, закрив незалежні засоби масової інформації, контролював всі найбільші ЗМІ і користувався необмеженими ресурсами, партія Путіна зуміла "виграти" лише 39%. Уявіть результати реально справедливих і чесних виборів", - написав дипломат.

Програли в Якутії

Якутія - єдиний регіон Росії, де партія влади не перемогла.

Там на виборах в Держдуму перше місце зайняла КПРФ з 35,15% голосів.

У "Єдиної Росії" друге місце з 33,22%.

Наразі це єдиний регіон Росії, де партія Путіна не лідирує.