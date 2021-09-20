Як пройшли вибори в Росії. Партія Путіна набирає майже половину голосів
У Росії завершилися парламентські вибори, які тривали три дні. Після підрахунку 70% бюлетенів провладна партія "Єдина Росія" набирає 48,46% голосів.
Результати
Після опрацювання 70% бюлетенів пропрезидентська партія "Єдина Росія" набирає 48,46% голосів, повідомили в ЦВК.
Друге місце займає комуністична партія з 20,29%. ЛДПР Володимира Жириновського отримує 7,69% голосів, а "Справедлива Росія" - 7,43%.
Партія "Нові люди" набирає 5,5% голосів.
Результати онлайн-голосування ще рахують.
"Вибори"
Офіційної реакції західних країн на результати виборів у Росії немає.
Але є, наприклад, твіт колишнього американського посла в Росії при адміністрації Обами Майкла Макфола.
"На "виборах", на яких Кремль заборонив/посадив основних опозиційних кандидатів, закрив незалежні засоби масової інформації, контролював всі найбільші ЗМІ і користувався необмеженими ресурсами, партія Путіна зуміла "виграти" лише 39%. Уявіть результати реально справедливих і чесних виборів", - написав дипломат.
Програли в Якутії
Якутія - єдиний регіон Росії, де партія влади не перемогла.
Там на виборах в Держдуму перше місце зайняла КПРФ з 35,15% голосів.
У "Єдиної Росії" друге місце з 33,22%.
Наразі це єдиний регіон Росії, де партія Путіна не лідирує.
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