Еммі-2021: "Тед Лассо" та тріумф "Корони"

38 хвилин(и) тому

Автор фото, RICH FURY/GETTY IMAGES

73-а церемонія вручення головної телевізійної премії року "Еммі" відбулась у Лос-Анджелесі після того, як минулого року захід проходив онлайн.

Це перше велике шоу, організатори якого наполягли на тому, щоб всі учасники були вакциновані. Кількість запрошених обмежили до чотирьох від кожного номінанта, гості мали надати довідку про негативний тест на ковід і вакцинацію.

Цього року найбільше нагород в різних номінаціях зібрав британський драматичний серіал "Корона" про життя британської королівської сім'ї.

Автор фото, RICH FURY/GETTY IMAGES Підпис до фото, Джош О'Коннор

Джош О'Коннор, який переміг в номінації за кращу чоловічу роль, став єдиним актором серіалу, який особисто був на церемонії.

Також "Еммі" отримали сценарист Пітер Морган, режисер Джессіка Хоббс, а також Джилліан Андерсон і Тобайас Мензіс як найкращі актори другого плану.

Автор фото, RICH FURY Підпис до фото, Кейлі Куоко

У номінації комедійних серіалів особливо багато нагород дісталося англійсько-американському серіалу "Тед Лассо" про тренера з американського футболу, якого нова власниця маловідомого англійського футбольного клубу намагається використовувати в своїх підступних планах, але все йде не за її планом.

"Еммі" за головну чоловічу роль виграв сам "Тед" - Джейсон Судейкіс.

Автор фото, RICH FURY/GETTY IMAGE Підпис до фото, Джейсон Судейкіс

Свої нагороди отримали і актори другого плану: призи за кращу чоловічу і жіночу ролі дісталися Бретту Голдстіну і Ханні Уеддінгем.

Автор фото, RICH FURY/GETTY IMAGES Підпис до фото, Бретт Голдстін і Ханна Уеддінгем

А в категорії конкурсних реаліті-шоу вчетверте перемогли "Королівські перегони РуПола".