Стрілянина в університеті в Росії. Є загиблі, люди стрибали з вікон
У російській Пермі сталася стрілянина у державному університеті. Російські медіа повідомляють про кількох загиблих, за різними даними, загинули від трьох до шести людей.
У соцмережі потрапило відео, на якому видно, як люди стрибають з вікон другого і третього поверхів одного з корпусів університету.
Спочатку повідомляли, що стрільця затримали. Згодом стало відомо, що його ліквідували.
У Слідчому комітеті Росії заявили, що нападником був студент університету, його особу встановили.
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