Стрілянина в університеті в Росії. Є загиблі, люди стрибали з вікон

11 хвилин(и) тому

Автор фото, gt_loztt

У російській Пермі сталася стрілянина у державному університеті. Російські медіа повідомляють про кількох загиблих, за різними даними, загинули від трьох до шести людей.

У соцмережі потрапило відео, на якому видно, як люди стрибають з вікон другого і третього поверхів одного з корпусів університету.

Спочатку повідомляли, що стрільця затримали. Згодом стало відомо, що його ліквідували.

Автор фото, Пермський державний університет

У Слідчому комітеті Росії заявили, що нападником був студент університету, його особу встановили.