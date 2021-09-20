Тіло дівчини, яка зникла у подорожі з нареченим, знайшли після довгих пошуків

19 хвилин(и) тому

Автор фото, FIND GABBY/FACEBOOK

У національному парку у Вайомінгу знайшли тіло жінки, чиї параметри збігаються з Габбі Петіто. Це дівчина, яка поїхала у подорож з нареченим, але потім зникла за невідомих обставин.

Її наречений 23-річний Браян Лондрі 1 вересня повернувся додому один і відмовився говорити з поліцією, а потім і сам зник.

"Причину смерті ще не встановили", - розповів агент ФБР Чарльз Джонс, який займається справою.

Зникла у подорожі

22-річна Габріель "Габбі" Петіто подорожувала у національному парку Гранд-Тітон з Браяном Лондрі і зникла.

Згодом чоловіка оголосили "об'єктом інтересу" у цій справі, але офіційних звинувачень йому не висували.

Він відмовився розповідати поліції про те, що сталося, а за кілька днів зник і сам.

У ФБР кажуть, що ще проводять експертизу, яка дозволить вже стовідсотково встановити, чи виявлене тіло - це Габбі Петіто.

Батько дівчини опублікував фото дочки з розбитим серцем.

У липні Габбі Петіто вирушила у подорож разом з нареченим Браяном Лондрі у "будинку на колесах".

Пара регулярно повідомляла про свою подорож і пригоди у соцмережах.

Відео про початок подорожі вже набрало 2,8 млн переглядів. На ньому Габбі та Браян розважаються і подорожують у білому мікроавтобусі.

У коментарях глядачі тепер висловлюють співчуття родині дівчини.

1 вересня Браян Лондрі повернувся додому у Флориду на мікроавтобусі, але без Габбі Петіто. Через 10 днів родина дівчини звернулася до поліції для її розшуку.

А у п'ятницю батьки Браяна Лондрі сказали, що вже кілька днів не бачили сина.

Автор фото, NORTH PORT POLICE Підпис до фото, Дівчину шукали десятки людей

Всі вихідні команда рятувальників і правоохоронці з собаками та дронами розшукували Габбі Петіто у Флориді, але пошуки не дали жодного результату.

За два тижні до зникнення Габбі поліція у місті Моав на півдні Юти отримала виклик про можливий випадок домашнього насилля.

На відео, яке опублікувала поліція, Габріель плакала і скаржилася офіцерам на своє психічне здоров'я. Вона також сказала, що вони з нареченим почали частіше сваритися.