Тіло дівчини, яка зникла у подорожі з нареченим, знайшли після довгих пошуків
У національному парку у Вайомінгу знайшли тіло жінки, чиї параметри збігаються з Габбі Петіто. Це дівчина, яка поїхала у подорож з нареченим, але потім зникла за невідомих обставин.
Її наречений 23-річний Браян Лондрі 1 вересня повернувся додому один і відмовився говорити з поліцією, а потім і сам зник.
"Причину смерті ще не встановили", - розповів агент ФБР Чарльз Джонс, який займається справою.
Зникла у подорожі
22-річна Габріель "Габбі" Петіто подорожувала у національному парку Гранд-Тітон з Браяном Лондрі і зникла.
Згодом чоловіка оголосили "об'єктом інтересу" у цій справі, але офіційних звинувачень йому не висували.
Він відмовився розповідати поліції про те, що сталося, а за кілька днів зник і сам.
У ФБР кажуть, що ще проводять експертизу, яка дозволить вже стовідсотково встановити, чи виявлене тіло - це Габбі Петіто.
Батько дівчини опублікував фото дочки з розбитим серцем.
У липні Габбі Петіто вирушила у подорож разом з нареченим Браяном Лондрі у "будинку на колесах".
Пара регулярно повідомляла про свою подорож і пригоди у соцмережах.
Відео про початок подорожі вже набрало 2,8 млн переглядів. На ньому Габбі та Браян розважаються і подорожують у білому мікроавтобусі.
У коментарях глядачі тепер висловлюють співчуття родині дівчини.
1 вересня Браян Лондрі повернувся додому у Флориду на мікроавтобусі, але без Габбі Петіто. Через 10 днів родина дівчини звернулася до поліції для її розшуку.
А у п'ятницю батьки Браяна Лондрі сказали, що вже кілька днів не бачили сина.
Всі вихідні команда рятувальників і правоохоронці з собаками та дронами розшукували Габбі Петіто у Флориді, але пошуки не дали жодного результату.
За два тижні до зникнення Габбі поліція у місті Моав на півдні Юти отримала виклик про можливий випадок домашнього насилля.
На відео, яке опублікувала поліція, Габріель плакала і скаржилася офіцерам на своє психічне здоров'я. Вона також сказала, що вони з нареченим почали частіше сваритися.
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