З Одеси в Сан-Франциско. Як український дизайнер у США наймає колишніх в'язнів

16 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Невеликий стартап дизайнера меблів Саші Плотіци, родом з Одеси, привернув увагу провідних медіа США.

Компанія Formr виготовляє меблі з деревних відходів і наймає на роботу колишніх в'язнів, пише The Washington Post. Звідси й назва, що співзвучна з англійським словом "колишній" - former.

Стартап базується на колишньому СТО в Сан-Франциско.

"Історія Саші почалась в Україні. Йому було сім років, коли він з батьками покинув Одесу та переїхав до США", - пише видання.

Саша Плотіца поєднав любов до творчості та бажання бути корисним суспільству.

"Можливо, це криза середнього віку - називайте це, як хочете. Але я хотів знайти спосіб робити те, до чого в мене є пристрасть, тобто дизайн, і комбінувати це з соціальною місією. Я хотів створити можливості для людей, які виходять із в'язниці і починають нове життя", - розповідає дизайнер.

Плотіца народився в Одесі. У 7 років разом із родиною переїхав до США і згодом оселився в Сан-Франциско.

Хлопець зростав у творчій сім'ї: мати - художниця і грає на фортепіано.

А батько має будівельну компанію, в якій Плотіца деякий час працював. Там його дуже вразила кількість відходів виробництва, яка опинялася у смітті.

Наймати в'язнів

Майбутній бізнесмен закінчив університет штату Каліфорнія в Сан-Хосе за спеціальністю індустріальний дизайн.

З 2008 по 2018 рік він працював дизайнером в аптеці, що продає канабіс (медичне застосування марихуани легалізоване в Каліфорнії у 1996 році, рекреаційне - у 2016).

Там він познайомився з колишніми в'язнями, яких посадили за грати через канабіс.

"Це відкрило мої очі на той факт, що люди по всій країні виходять із в'язниці і починають нове життя з багатьма перешкодами, через які їм важко знайти роботу", - каже Плотіца.

"Це допомогло мені зрозуміти, що цим людям потрібен новий старт", - додає він.

Так і виникла ідея наймати на роботу колишніх в'язнів.

Дизайнер і до цього був не байдужим до соціальних проблем, пише газета. Зокрема, допомагав емігрантам вивчати англійську та давав їжу безхатченкам і пацієнтам з ВІЛ.

Його родина також спонсорувала сім'ї з Одеси, які шукали нове життя, і давала роботу друзям і родичам.

У процесі підбору кандидатів Плотіца не зважав на причину ув'язнення.

"Це не моя справа - засуджувати їхнє минуле. Вони відсиділи свій термін і хочуть почати нове життя. Я хочу їм допомогти", - каже він.

Нині в нього троє робітників, які працюють на пів ставки. Один із них - Кріс Вульф - був засуджений до 19 років в'язниці за вбивство людини.

Плотіца каже, що прагне не лише бути для працівників босом, але й підтримувати їх у житті. Зізнається, що це не завжди легко.

Ускладнила запуск стартапу і пандемія - не найкращий час починати новий бізнес. Компанія офіційно почала працювати 11 березня 2020 року.

Кілька днів після цього влада наказала людям не виходити на роботу, окрім представників критичної інфраструктури.

"Через три тижні після запуску, я думав закрити компанію", - зізнається дизайнер.

Але потім справи налагодились.

Допомогло і те, що через поширення онлайн-роботи зріс попит на домашні меблі. Плотіца спеціалізується на маленьких меблях, що додають комфорт - полички, столики. Обирає нестандартні кольори - рожевий, шартрез (відтінок жовто-зеленого), м'ята.

До того ж багатьом сподобалася місія компанії, каже Плотіца.

Дизайнер має дружину і двоє дітей. Каже, що саме дружина зараз годує сім'ю. "Було нелегко через ковід. Це недешево - мати бізнес і платити справедливу зарплату в Сан-Франциско."

Однак компанію вже помічають, пише Washington Post.

Відома меблева компанія West Elm додала її до списку 150 маленьких регіональних бізнесів.

"Нам дуже сподобалося бізнес-чуття Саші і його здатність розповідати історії. Те, як він бере різні компоненти і поєднує їх у такий розумний спосіб", - каже директорка програми West Elm, Лариса Полянська-Хейс.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу ВВС.