Бджоли вбили десятки рідкісних пінгвінів. Як це могло статись

57 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Африканські пінгвіни дуже малі за розмірами та знаходяться під загрозою вимирання

Шістдесят три африканських пінгвіни загинули біля Кейптауна в ПАР через напади рою диких бджіл.

Це рідкісні птахи, які перебувають під загрозою зникнення.

Їхня колонія мешкає на пляжі біля містечка Саймонстаун.

Мертвих пінгвінів виявили активісти, які займаються захистом птахів у Південній Африці.

На їхніх тілах знайшли багато бджолиних жал, але більше ніяких фізичних травм не було.

Посмертна експертиза показала, що летальними стали укуси біля очей пінгвінів.

"Це дуже рідкісний випадок, таке не трапляється часто", - відзначає ветеринар Девід Робертс.

Також на місці загибелі птахів знайшли мертвих бджіл.

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"Зазвичай пінгвіни та бджоли нормально співіснують", - сказала доктор Елісон Кок, морська біологиня з агентства національних парків Південної Африки (SANParks).

"Бджоли не жалять, якщо їх не спровокували - ми припускаємо, що хтось зачепив гніздо або вулик в цьому районі. Це спонукало бджіл покинути гніздо, сформувати рій і стати агресивними", - додала вона.

"На жаль, бджоли зустріли групу пінгвінів на своєму маршруті польоту".

Африканські "чорноногі" пінгвіни відрізняються своїми маленькими розмірами.

Вони живуть на узбережжі та островах Південної Африки та Намібії, але деяких таких птахів помічали північніше у Габоні.

Їхня популяція стрімко скорочується через рибні промисли та зміни навколишнього середовища.

Медові бджоли також є частиною місцевої екосистеми.