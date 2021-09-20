Майже всі госпіталізовані – невакциновані. Поширення коронавірусу стрімко зростає

8 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

За останні три місяці 98,1% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - невакциновані, повідомив заступник міністра і головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"За даними Електронної системи охорони здоров'я, впродовж останніх 3 місяців майже всі, хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні — невакциновані", - сказав Кузін.

Він додав, що зараз йде стрімке погіршення ситуації, кількість нових випадків COVID-19 за добу збільшилась у два рази за минулий тиждень: з 3,3 тис. за 13 вересня до понад 6 тис. за 17 вересня.

У зоні найвищого ризику важкого перебігу та смерті від COVID-19 люди старші 60 років, люди із супутніми захворюваннями (цукровий діабет, серцево-судинні, онкологічні захворювання) та ті, хто щоденно контактує з великою кількістю людей (медики, освітяни, соцпрацівники, працівники державних органів), додали в МОЗ.

У міністерстві наполягають, що вакцинація - це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусу.

Ситуація в регіонах

Волонтерка і очільниця благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова, яка допомагає мешканцям Одеської області у випадку коронавірусної хвороби, відзначає значне зростання звернень за кисневим концентратором за останній тиждень.

"На цей час у полі мого зору усі киснезалежні пацієнти - це ті, хто не вакцинувався. Вакциновані люди також хворіють, але переносять легко або середньої тяжкості - температура, незначне ураження легень - і виходять з хвороби без медикаментозного лікування, антибактеріальної терапії тощо", - написала Ножевнікова у Facebook.

Вона додала, що в реанімації лежить лише один пацієнт, якого вакцинували, але у нього лейкемія, тому перебіг хвороби важкий.

Немає жодного важко хворого вакцинованого або померлого від ковіду і у Харківській області, розповів заступник голови ХОДА Михайло Черняк.

"Із 947 людей, які сьогодні перебувають у лікарні, тільки 3,5% є вакцинованими. Це свідчить про те, що, як казав Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пандемія стає пандемією невакцинованих. Жодної людини з вакцинованих немає - ні в реанімації, ні серед мертвих", - сказав чиновник на брифінгу 16 вересня.

Автор фото, УНІАН

Темпи росту захворюваності

Аналітик Євген Істребін констатує, що Україна піднялася на друге місце в Європі за темпами зростання нових випадків коронавірусу.

За добу в Україні зафіксували 2 265 нових підтверджених випадків COVID-19, з них 1255 людей госпіталізували, 44 померли, повідомили в МОЗ.

За підрахунками аналітика, темп зростання кількості нових випадків становить +68%. У порівнянні з минулим роком нових і летальних випадків уже в 1,5 раза більше.

"До чого це призведе? Та до того, що лікарні заповняться настільки швидко, що ви, панове чиновники, просто прозрієте", - переконаний він.

Істребін додає, що у шести областях темп росту захворювання понад 90%. Це Херсонська, Харківська, Донецька, Одеська, Сумська і Миколаївська області.

З такими темпами зростання захворюваності через 8 днів в лікарнях буде 20 тисяч пацієнтів. А через 23 дні показники вийдуть на максимум весни 2021 року, додає Істребін.