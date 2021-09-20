У королеви Єлизавети II народилася правнучка

55 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Пара побралася минулого року

У принцеси Беатріс та її чоловіка Едоардо Мапеллі Моцці народилася донька.

Правнучка королеви Єлизавети ІІ народилася 18 вересня з вагою 2,8 кг у лікарні Челсі та Вестмінстера.

Букінгемський палац заявив, що у принцеси та її доньки "усе добре", а бабуся і дідусь дитини були "в захваті".

Дівчинка, ім'я якої поки не відоме, стане 12 правнуком королеви і 11-ю в черзі на престол.

І хоча її мама - принцеса, у неї не буде королівського титулу, тому що його отримують лише внуки монарха по чоловічій лінії.

Принцеса Беатріс написала у Twitter, що "дуже рада поділитися новиною про безпечне народження доньки", подякувавши команді акушерок та усьому медперсоналу лікарні "за чудову турботу".

Беатріс - старша дочка герцога і герцогині Йоркських. Вона вийшла заміж за італійського магната Мапеллі Моцці у липні минулого року.

Вона є мачухою сина Мапеллі Вольфі від його попередніх стосунків з колишньою нареченою Дарою Хуан.

"Бабуся і дідусь новонародженої дитини та прабабусі та дідусі поінформовані та задоволені новиною. Сім'я хоче подякувати всьому персоналу лікарні за чудову турботу.

Її Королівська Величність та її дитина добре почуваються. Пара з нетерпінням чекає, щоби познайомить свою доньку з її старшим братом Крістофером Вульфом", - йдеться у заяві Букінгемського палацу.

Вперше Беатріс стала тіткою у лютому, коли її сестра принцеса Євгенія народила хлопчика Августа.

Після народження другої дитини герцога та герцогині Сассекських - Лілібет (Лілі) Діана Маунтбеттен-Віндзор у червні принцеса Беатрис з 9 стала 10 у черзі на трон.

Принцеса є віцепрезидентом з питань партнерства та стратегії в компанії з програмного забезпечення штучного інтелекту Afiniti.

Вона також є покровителькою кількох благодійних організацій, зокрема і дитячого хоспісу "Не забувай мене", Підліткового фонду проти раку та Центр дислексії Хелен Аркелл.

Її чоловік, відомий як Едо, син колишнього олімпійського лижника графа Алессандро Мапеллі Моцці та Ніккі Вільямс-Елліс. Він - директор Banda, фірми, що займається нерухомістю.

Принцеса Беатріс востаннє виходила в люди 16 вересня, це була садова вечірка дитячого хоспісу.