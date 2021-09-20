Стрілянини в університетах і школах. Наймасовіші трагедії останніх років

1 година тому

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Стрілянина у російській Пермі, внаслідок якої загинуло шестеро людей і ще кілька десятків поранені - черговий випадок масового вбивства у закладах освіти.

У своєму листі в соцмережах пермський стрілець детально описав, як планував свій напад з 10 класу, як купував рушницю та успішно проходив всі необхідні експертизи, включно з обстеженням психолога.

"Як же я втомився. Гнів переповнює мене, я хочу зруйнувати все на своєму шляху, залишити в цьому світі якомога більше болю. Ті, кого я не зможу вбити, назавжди запам'ятають цей день", - написав першокурсник Пермського державного університету перед тим, як вчинити там стрілянину.

"Я терпів всіх людей навколо себе всі ці роки лише заради цього моменту. Я зневажаю себе так само, як і всіх вас. Як же добре, що скоро все закінчиться. Я зможу відчути себе живим хоча б в ці 10 хвилин", - додав він.

Пізніше 18-річний хлопець прийшов у свій університет з рушницею та у касці й розстріляв шістьох людей - студенти втікали через вікна та намагалися робити барикади в аудиторіях.

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За останні 20 років в різних країнах криваві напади на школи, які вчиняли учні або випускники, стали все більш поширеним явищем.

Перші найгучніші такі атаки відбулися у США, але згодом поширилися по всьому світу.

Попередня стрілянина також сталася у Росії - 11 травня цього року у столиці республіки Татарстан Казані у місцевій школі учень вбив дев'ятьох та поранив 32 людей.

BBC News Україна зібрала найбільш відомі масові вбивства у школах.

"Колумбайн"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Одному з нападників у Колумбайні, Ділану Клебальду, було 17 років

Стрілянина в американській школі "Колумбайн" у Колорадо стала першим і довго була наймасовішим нападом учнів на освітній заклад, де вони навчалися.

У квітні 1999 року двоє підлітків з вогнепальною зброєю та вибухівкою вбили 12 учнів та вчителя своєї школи.

Потім обоє наклали на себе руки.

Після цієї трагедії в Сполучених Штатах сталася серія схожих нападів.

У 2019 році місцева влада запропонувала знести будівлю школи через те, що "Колумбайн" став своєрідним прикладом для наслідування.

Напад у "Сенді-Гук"

Одним із найвідоміших нападів, що копіював "Колумбайн", стала атака на початкову школу "Сенді-Гук" у Ньютауні 14 грудня 2012 року.

Тоді 20-річний Адам Ланза спершу вбив власну матір, вчительку у школі, а тоді напав на навчальний заклад, де вбив 20 дітей та ще 6 працівників.

Усі загиблі діти були віком від 6 до 7 років.

Після цього Ланза наклав на себе руки.

Вбивства у фінській школі

Епідемія масових вбивств у школах поширилася з Америки по всьому світу.

У вересні 2008 року учень коледжу міста Каухайокі Матті Юхані Саарі напав на місцеву школу.

Він був у лижній масці та мав пістолет і коктейлі Молотова.

Юнак зробив близько 150 пострілів, вбив 11 людей та поранив трьох.

Усі жертви були його однокурсниками, дехто знав його особисто.

Стрілянина в Азербайджані

У квітні 2009 року син сільського вчителя Фарда Гадіров атакував Азербайджанську державну нафтову академію.

Він влаштував стрілянину з пістолетом Макарова та вбив 12 людей, ще 13 - поранив.

Хлопець застрелився, коли його оточила поліція.

Напад в Керчі

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Стрілянина в Керчі сталася вже після анексії Криму Росією, але для російської влади вона стала наймасовішою за кількістю жертв.

У жовтні 2018 року 18-річний студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков підірвав там вибуховий пристрій, а потім влаштував стрілянину.

У нападі загинуло 20 людей, більше пів сотні - отримали поранення, в тому числі дуже важкі.

Сам Росляков після нападу наклав на себе руки.

Після цього у будівлі школи знайшли та знешкодили ще один вибуховий пристрій.

Дівчина з арбалетом

В Україні не відбувалося масштабних нападів в навчальних закладах. Але нещодавно в одну з Полтавських шкіл зайшла 19-річна дівчина з арбалетом і поранила двох вчителів.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що дівчина вчилася в тій школі тільки до 5 класу, а зараз є студенткою університету і вчиться на психолога.

З інформації місцевих ЗМІ випливає, що зайшовши на другий поверх школи, дівчина "із зеленим волоссям у стилі персонажів аніме" вистрелила в спину вчительки - крізь відкриті двері кабінету.

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Завідувачка школи намагалася зупинити її, і дівчина вистрелила в неї також. Згодом арбалет з її рук вихопив інший учень школи.

Мотиви дівчини не відомі. Деякі місцеві ЗМІ повідомляли про можливі психологічні проблеми у неї та призначення експертизи.

Її підозрюють у замаху на умисне вбивство. За доведений замах на умисне вбивство передбачене покарання від 10 до 15 років позбавлення волі.