Стрілянини в університетах і школах. Наймасовіші трагедії останніх років
Стрілянина у російській Пермі, внаслідок якої загинуло шестеро людей і ще кілька десятків поранені - черговий випадок масового вбивства у закладах освіти.
У своєму листі в соцмережах пермський стрілець детально описав, як планував свій напад з 10 класу, як купував рушницю та успішно проходив всі необхідні експертизи, включно з обстеженням психолога.
"Як же я втомився. Гнів переповнює мене, я хочу зруйнувати все на своєму шляху, залишити в цьому світі якомога більше болю. Ті, кого я не зможу вбити, назавжди запам'ятають цей день", - написав першокурсник Пермського державного університету перед тим, як вчинити там стрілянину.
"Я терпів всіх людей навколо себе всі ці роки лише заради цього моменту. Я зневажаю себе так само, як і всіх вас. Як же добре, що скоро все закінчиться. Я зможу відчути себе живим хоча б в ці 10 хвилин", - додав він.
Пізніше 18-річний хлопець прийшов у свій університет з рушницею та у касці й розстріляв шістьох людей - студенти втікали через вікна та намагалися робити барикади в аудиторіях.
За останні 20 років в різних країнах криваві напади на школи, які вчиняли учні або випускники, стали все більш поширеним явищем.
Перші найгучніші такі атаки відбулися у США, але згодом поширилися по всьому світу.
Попередня стрілянина також сталася у Росії - 11 травня цього року у столиці республіки Татарстан Казані у місцевій школі учень вбив дев'ятьох та поранив 32 людей.
BBC News Україна зібрала найбільш відомі масові вбивства у школах.
"Колумбайн"
Стрілянина в американській школі "Колумбайн" у Колорадо стала першим і довго була наймасовішим нападом учнів на освітній заклад, де вони навчалися.
У квітні 1999 року двоє підлітків з вогнепальною зброєю та вибухівкою вбили 12 учнів та вчителя своєї школи.
Потім обоє наклали на себе руки.
Після цієї трагедії в Сполучених Штатах сталася серія схожих нападів.
У 2019 році місцева влада запропонувала знести будівлю школи через те, що "Колумбайн" став своєрідним прикладом для наслідування.
Напад у "Сенді-Гук"
Одним із найвідоміших нападів, що копіював "Колумбайн", стала атака на початкову школу "Сенді-Гук" у Ньютауні 14 грудня 2012 року.
Тоді 20-річний Адам Ланза спершу вбив власну матір, вчительку у школі, а тоді напав на навчальний заклад, де вбив 20 дітей та ще 6 працівників.
Усі загиблі діти були віком від 6 до 7 років.
Після цього Ланза наклав на себе руки.
Вбивства у фінській школі
Епідемія масових вбивств у школах поширилася з Америки по всьому світу.
У вересні 2008 року учень коледжу міста Каухайокі Матті Юхані Саарі напав на місцеву школу.
Він був у лижній масці та мав пістолет і коктейлі Молотова.
Юнак зробив близько 150 пострілів, вбив 11 людей та поранив трьох.
Усі жертви були його однокурсниками, дехто знав його особисто.
Стрілянина в Азербайджані
У квітні 2009 року син сільського вчителя Фарда Гадіров атакував Азербайджанську державну нафтову академію.
Він влаштував стрілянину з пістолетом Макарова та вбив 12 людей, ще 13 - поранив.
Хлопець застрелився, коли його оточила поліція.
Напад в Керчі
Стрілянина в Керчі сталася вже після анексії Криму Росією, але для російської влади вона стала наймасовішою за кількістю жертв.
У жовтні 2018 року 18-річний студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков підірвав там вибуховий пристрій, а потім влаштував стрілянину.
У нападі загинуло 20 людей, більше пів сотні - отримали поранення, в тому числі дуже важкі.
Сам Росляков після нападу наклав на себе руки.
Після цього у будівлі школи знайшли та знешкодили ще один вибуховий пристрій.
Дівчина з арбалетом
В Україні не відбувалося масштабних нападів в навчальних закладах. Але нещодавно в одну з Полтавських шкіл зайшла 19-річна дівчина з арбалетом і поранила двох вчителів.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що дівчина вчилася в тій школі тільки до 5 класу, а зараз є студенткою університету і вчиться на психолога.
З інформації місцевих ЗМІ випливає, що зайшовши на другий поверх школи, дівчина "із зеленим волоссям у стилі персонажів аніме" вистрелила в спину вчительки - крізь відкриті двері кабінету.
Завідувачка школи намагалася зупинити її, і дівчина вистрелила в неї також. Згодом арбалет з її рук вихопив інший учень школи.
Мотиви дівчини не відомі. Деякі місцеві ЗМІ повідомляли про можливі психологічні проблеми у неї та призначення експертизи.
Її підозрюють у замаху на умисне вбивство. За доведений замах на умисне вбивство передбачене покарання від 10 до 15 років позбавлення волі.
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