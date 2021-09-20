Стрілянина в Пермі. Студенти вистрибували з вікон

14 хвилин(и) тому

Внаслідок стрілянини у Пермі загинули шестеро людей, а ще 24 поранені.

Напередодні масового вбивства у Пермі стрілець написав, що готувався до різанини вже кілька років.

Ще у 10 класі він почав збирати гроші на зброю. А у травні зміг легально придбати мисливську рушницю.

Під час затримання нападника поранили, він у лікарні.