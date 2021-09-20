Виверження вулкану на Канарах: палають будинки, евакуюють тисячі людей

52 хвилин(и) тому

Автор фото, EUROPA PRESS NEWS

Близько п'яти тисяч мешканців острова Пальма, що входить до архіпелагу Канарських островів, змушені були залишити свої будинки. На острові триває виверження вулкана Кумбре-Велья.

Виверження вулкана почалося у неділю, а в понеділок потік лави, який знищує все на своєму шляху, дістався до будинків. За словами місцевих чиновників, знищено близько ста будинків.

Напередодні на Пальму вилетів прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Він запевнив ЗМІ, що військові і цивільна гвардія зупиняють нові загоряння і гасять пожежі.

"Лава не залишає нічого на своєму шляху", - сказав журналістам мер містечка Ель-Пасо Серхіо Родрігес. За його словами, місцеві жителі ще не скоро зможуть повернутися додому.

Повідомлень про загиблих немає. Указом уряду евакуйовані чотири невеликих поселення. В безпечних районах для евакуйованих обладнані місця тимчасового розміщення.

За словами президента Канарських островів Анхеля Віктора Торреса, надалі швидше за все вже не треба буде евакуйовувати людей.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Потік лави знищив близько 100 будинків на своєму шляху

Місцева авіакомпанія Binter у неділю припинила польоти на острів, але іспанське управління цивільної авіації підкреслює, що повітряний простір над островом не закритий.

Також з острова евакуювали близько 500 туристів, але іспанський міністр туризму Рейес Марото закликала людей не покидати Пальму.

"Острів відкритий. Якщо стихія зачепить ваш готель, ми підшукаємо новий. Скористайтеся можливістю насолодитися природою", - сказала вона.

Пальма є островом вулканічного походження, на його центральній частині знаходиться гряда вулканів.

Останній раз масштабне виверження відбулося тут 50 років тому - у 1971 році, коли прокинувся вулкан Тенегія.

Місцеві мешканці кажуть, що як і раніше час від часу відчувають вібрації ґрунту, а часом вулкан видає гучний звук. "Ніби 20 винищувачів злетіли одночасно", - описує його гід Джонас Перес.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Навколо вулкану розташована зона безпеки радіусом 2 км

Цікаво, але страшно

Мешканці острова Пальма кажуть, що раптове виверження вулкана їх налякало.

"Коли сьогодні почалося виверження, я дуже злякалася. Для журналістів це щось особливе, але для нас це трагедія. Здається, лава дісталася до будинків моїх родичів", - сказала в інтерв'ю каналу TVE місцева мешканка Ізабель Фуентес.

"Це захопливе, але тривожне видовище водночас, тому що лава загрожує стільком будинкам", - каже вчителька Моніка.

Місцевий житель Серхіо Сарті, який під час виверження знаходився уже близько до вулкана, тепер боїться, що відбудеться нове.

"Я боюся ще одного великого виверження. Це був вогонь заввишки в 200 метрів, а потім - річка лави, яка насувається на берег. Я бачив, скільки будинків вона накрила, я бачив, як плачуть сім'ї. Ми не очікували, що це станеться зараз", - каже він.