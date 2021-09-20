Стрілянина у Пермі, вибори до Держдуми Росії і вулкан на Канарах. Теленовини ВВС

У випуску 20 вересня:

  • Шість загиблих і двадцять поранених в університеті у Пермі. Чоловік вчинив стрілянини у студмістечку. Що відомо про нападника.
  • Партія влади у Росії заявляє про перемогу на парламентських виборах. Але насправді справи у "Єдиної Росії" гірші, ніж раніше. Та і вибори відбулися з численними порушеннями - заявляють спостерігачі.
  • Потужне виверження вулкану на Канарах. Тисячі евакуйовані, будинки розтопила лава, армія допомагає гасити пожежі.
  • І унікальні кадри чорнобильських ведмедів. Велетні повернулися до Зони відчуження.

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