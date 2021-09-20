Стрілянина у Пермі, вибори до Держдуми Росії і вулкан на Канарах. Теленовини ВВС

20 вересня 2021, 18:17 GMT

У випуску 20 вересня:

Шість загиблих і двадцять поранених в університеті у Пермі. Чоловік вчинив стрілянини у студмістечку. Що відомо про нападника.

Партія влади у Росії заявляє про перемогу на парламентських виборах. Але насправді справи у "Єдиної Росії" гірші, ніж раніше. Та і вибори відбулися з численними порушеннями - заявляють спостерігачі.

Потужне виверження вулкану на Канарах. Тисячі евакуйовані, будинки розтопила лава, армія допомагає гасити пожежі.

І унікальні кадри чорнобильських ведмедів. Велетні повернулися до Зони відчуження.