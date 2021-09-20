Турагенція продавала підроблені ПЛР-тести на коронавірус. Їх викрила поліція
Правоохоронці викрили туристичну агенцію на Запоріжжі, яка виготовляла ПЛР-тести із негативним результатом на COVID-19 для перетину кордону, повідомила Національна поліція.
За повідомленням, турагенція використовувала підроблені бланки однієї із державних установ Міністерства охорони здоров'я Запоріжжя та з підписом завідувача лабораторії.
З початку року вони сфальсифікували понад 100 довідок. Вартість однієї такої довідки складала 500 гривень, додали у поліції.
Правоохоронці провели вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, підроблені ПЛР-тести та "чорнові" записи у приміщенні турагенції.
На вилученій техніці знайшли скан-копії ПЛР-тестів, які відправляли клієнтам туристичної агенції.
Також обшук провели у держустанові Міністерства охорони здоров'я. Встановили, що відомості до бази даних медустанови не вносили, дослідження не проводили, а порядковий номер довідки не відповідав порядковому номеру в установі.
Поліція відкрила провадження за статтею "Шахрайство". Вона передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.
Підроблені ПЛР-тести у хасидів
У середині вересня Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило, що десятки паломників-хасидів повернулися з України інфікованими, хоча мали негативні результати тестів, пише The New York Times.
Хасиди щороку приїздять в Умань на святкування Рош-га-Шана.
Коронавірус підтвердили в принаймні 1,5 тис. людей із 17 тис. паломників, які повернулися в Ізраїль з Умані.
Ізраїльське видання Haaretz цитує анонімного паломника, який каже, що отримати підроблені результати було легко, і він знає кількох людей, які отримали документи, створені за допомогою програми для смартфонів.
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