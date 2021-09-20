Турагенція продавала підроблені ПЛР-тести на коронавірус. Їх викрила поліція

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Національна поліція

Правоохоронці викрили туристичну агенцію на Запоріжжі, яка виготовляла ПЛР-тести із негативним результатом на COVID-19 для перетину кордону, повідомила Національна поліція.

За повідомленням, турагенція використовувала підроблені бланки однієї із державних установ Міністерства охорони здоров'я Запоріжжя та з підписом завідувача лабораторії.

З початку року вони сфальсифікували понад 100 довідок. Вартість однієї такої довідки складала 500 гривень, додали у поліції.

Правоохоронці провели вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, підроблені ПЛР-тести та "чорнові" записи у приміщенні турагенції.

На вилученій техніці знайшли скан-копії ПЛР-тестів, які відправляли клієнтам туристичної агенції.

Автор фото, Національна поліція

Також обшук провели у держустанові Міністерства охорони здоров'я. Встановили, що відомості до бази даних медустанови не вносили, дослідження не проводили, а порядковий номер довідки не відповідав порядковому номеру в установі.

Поліція відкрила провадження за статтею "Шахрайство". Вона передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Автор фото, ВВС

Підроблені ПЛР-тести у хасидів

У середині вересня Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило, що десятки паломників-хасидів повернулися з України інфікованими, хоча мали негативні результати тестів, пише The New York Times.

Хасиди щороку приїздять в Умань на святкування Рош-га-Шана.

Коронавірус підтвердили в принаймні 1,5 тис. людей із 17 тис. паломників, які повернулися в Ізраїль з Умані.

Ізраїльське видання Haaretz цитує анонімного паломника, який каже, що отримати підроблені результати було легко, і він знає кількох людей, які отримали документи, створені за допомогою програми для смартфонів.