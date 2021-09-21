Партія Путіна знову отримує конституційну більшість. Підсумки виборів у Росії

37 хвилин(и) тому

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У Росії порахували результати виборів до Державної думи. Провладна партія "Єдина Росія" знову отримує конституційну більшість, хоча її результат трохи гірший, ніж на попередніх виборах.

У вівторок зранку Центрвиборчком Росії оголосив про обробку 100% протоколів:

"Єдина Росія" - 49,82%

КПРФ - 18,93%,

ЛДПР - 7,55%

"Справедлива Росія" - 7,46%

"Нові люди" -5,32%

Головною умовно опозиційною партією на цих російських виборах були комуністи, яким вдалося покращити свій попередній результат (у 2016 році вони отримали 13,34%) і зайняти друге місце після пропрезидентської партії "Єдина Росія".

Вперше за останні 15 років у російському парламенті буде ще одна фракція - "Нові люди" змогли подолати прохідний бар'єр.

"Нові люди" з'явилися в 2020 році, політсилу очолює засновник косметичної компанії Faberlic Олексій Нечаєв. До цих виборів партія брала участь у кількох регіональних кампаніях.

Російські ЗМІ називають "Нових людей" одним з проектів адміністрації президента Путіна.

Інша нова партія на російських виборах, "Зелена альтернатива", не змогла набрати і відсотка голосів.

Так само і опозиційна ліберальна партія "Яблуко" не змогла подолати п'ятивідсотковий бар'єр та не провела жодного одномандатника в Держдуму.

Вибори у Криму

Україна не визнає проведення російських виборів у анексованому Криму.

СБУ відкрила провадження проти людей, які організовували вибори на півострові.

"Документуються всі причетні до цього псевдоголосування: як з числа офіційних представників РФ, так і серед громадян України, які, порушуючи вітчизняне законодавство, допомагали державі-агресору", - повідомляють в українській спецслужбі.

Стаття передбачає від 12 до 15 років в'язниці.

"Також Служба безпеки України надала РНБО матеріали для запровадження санкцій стосовно організаторів і учасників виборів до російських органів влади на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, мова йде про 33-х кандидатів у депутати Держдуми РФ і 54-х членів територіальних виборчих комісій", - додають в СБУ.

У п'ятницю РНБО запровадила санкції проти згаданих людей.

А в ЄС заявили, що не визнають результати виборів у анексованому Криму.

Також відомо, що російські партії активно агітували у так званих "ДНР" і "ЛНР" та організовували виїзд людей звідти у Ростов для "голосування".

"Електронне голосування"

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Цього разу в Росії частково запровадили процедуру дистанційного електронного голосування.

Зокрема так можна було проголосувати у Москві.

Хоча очікувалося, що електронне голосування покаже результати швидко (на голосуванні за поправки до конституції РФ в 2020 році воно завершило підрахунок голосів через дві години після закінчення голосування), зараз оголошення підсумків надовго затрималося і їх оприлюднили лише наступного дня.

До цього були відомі результати голосування на виборчих дільницях. У кількох округах, за цими даними, перемагали опозиційні кандидати.

Але коли нарешті опублікували повні результати з електронним голосуванням, ніхто з опозиційних кандидатів в Москві не переміг.