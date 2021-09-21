Трюдо знову виграв вибори в Канаді. Але матиме проблеми

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джастін Трюдо йде на третій строк прем'єрства

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо залишиться при владі після парламентських виборів, але його Ліберальна партія не матиме більшості в парламенті і змушена буде формувати "уряд меншості".

Головні медіа країни вже зробили такий прогноз на основі попередніх результатів голосування.

Це буде третій строк Трюдо на посаді прем'єра.

Він оголосив вибори на два роки раніше передбачених термінів.

Головна боротьба розгорнулася між Ліберальною партією Трюдо і Консервативною партією Еріна О'Тула, причому за опитуваннями обидві політсили мають підтримку приблизно 30% виборців.

А головними проблемами, які хвилюють канадців, були дії влади у відповідь на пандемію, зростання вартості життя та міжнародна позиція Канади.

Також інтригою виборів була можливість партії Трюдо сформувати власну більшість.

Автор фото, Pool Підпис до фото, Зранку вівторка Трюдо звернувся до своїх прихильників у Квебеку

У попередньому складі парламенту у Трюдо такої більшості не було і вона була змушена спиратися на підтримку інших партій. Зараз Ліберальній партії, судячи з усього, знову доведеться домовлятися з іншими політсилами.

"Ви дали цьому уряду та цьому парламенту чіткий напрямок", - звернувся Джастін Трюдо до виборців у вівторок зранку в Монреалі.

А канадський політолог Девід Москорп прогнозує, що це остання перемога Трюдо, а на наступних виборах має з'явитися новий лідер.

Політолог також вважає, що таким лідером у Ліберальної партії може стати нинішня заступниця Трюдо та українка за походженням Христя Фріланд.

Вона зараз обіймає посаду міністра фінансів та є другою за впливовістю людиною в уряді.