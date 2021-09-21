Смерть хлопця на Київщині після вакцинації Pfizer. Що відомо

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Український гуманітарний інститут

У Бучі на Київщині у день вакцинації помер 19-річний хлопець.

Медики кажуть, що одразу після щеплення він почувався нормально, а смерть настала ввечері й точні її причини ще встановлюють.

Без протипоказів і скарг

Хлопець помер 13 вересня, але про ситуацію стало відомо у понеділок 20 вересня.

"Сталась страшна трагедія, помер студент Українського гуманітарного інституту Володимир Сало… Дійсно, Володимир 13.09.2021 зробив щеплення від COVID-19, прийшовши в Центр вакцинації населення разом зі своїми друзями. На момент проведення щеплення протипоказів до вакцинації не було", - йдеться у повідомленні Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги.

Там додають, що у той день зробили 150 щеплень і жодних ускладнень ні в кого не було.

Вакцина - Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

"Із цього ж флакону щеплені ще п'ять людей, усі вони почуваються добре. Протягом 30 хвилин медичного нагляду після вакцинації в хлопця скарг на самопочуття не було", - відзначають у Міністерстві охорони здоров'я.

Там також називають попередню причину смерті Володимира Сала: "Серцево-легенева недостатність, набряк легень, гостра коронарна недостатність".

"Є підстави для обов'язкового проведення додаткових досліджень, з цією метою вилучили матеріал для подальшої гістологічної та токсикологічної експертизи", - додають у МОЗ.

А в Бучанському центрі первинної допомоги закликають "не робити завчасні висновки та не розповсюджувати непідтверджену інформацію".

Оприлюднити остаточні висновки про причини смерті хлопця обіцяють після всіх лабораторних досліджень протягом місяця.

"Важливо! Вакцинація проти COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин", - наголошують у МОЗ.

Автор фото, Український гуманітарний інститут Підпис до фото, Прощання з Володимиром Сало в Українському гуманітарному інституті

Судоми і зупинка дихання

Більше деталей про останні години життя хлопця повідомив Український гуманітарний інститут (УГІ) у Бучі, де на третьому курсі "Філології" навчався Володимир Сало.

"У понеділок, 13 вересня, о 14:30 він вакцинувався від коронавірусу. До вечора почував себе добре, о 18:30 вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафетерій, де грав у настільні ігри", - йдеться у повідомленні.

"Пізніше піднялася температура, о 20:15 почалися судоми. О 20:35 зник пульс і дихання. Медичні працівники УГІ робили йому штучне дихання до приїзду швидкої, яка прибула о 20:45. Швидка реанімувала Вову годину", - додають в інституті.

Там також відзначають, що Володимир Сало походив з багатодітної родини села Добросин на Львівщині. Він п'ята і наймолодша дитина в родині.

"Всі відгукуються про нього з непідробним захопленням і любов'ю, був серцем будь-якої компанії, веселим, позитивним хлопцем. Навчався на відмінно, брав активну участь у соціально-культурному житті навчального закладу, минулого року балотувався в члени Студентської ради. Протягом усього навчання працював репетитором англійської мови онлайн. Любив читати, був дуже допитливою людиною", - пишуть в УГІ.

У виші вказують, що він часто здавав донорську кров.

Там також повторюють попередні причини смерті хлопця: "Cерцево-легенева недостатність. Набряк легень. Гостра коронарна недостатність".

Поховали хлопця 16 вересня на Львівщині.