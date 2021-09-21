Зірка-морж Воллі, який зник у Західній Європі, вигулькнув у Ісландії

16 хвилин(и) тому

Автор фото, CLONAKILTY DISTILLERY Підпис до фото, Багато хто думав, що цей морж зник назавжди, аж раптом він опинився в Ісландії

Морж, якого раніше помічали у Франції, Іспанії, Ірландії та Великій Британії, зараз опинився у Ісландії, кажуть морські експерти.

800-кілограмовий арктичний морж, якого назвали Воллі (Wally), зник три тижні тому і спостерігачі, що слідкували за твариною, казали, що втрачають надію колись ще побачити її.

Але зрештою морські рятувальники повідомили, що побачили моржа вже в Ісландії після 22 днів "тиші" з його боку.

Воллі ідентифікували за шрамами на передніх ластах.

Автор фото, LIZZI LARBALESTIER Підпис до фото, На островах Сіллі для моржа зробили спеціальний понтон, щоб він не ламав пришвартовані човни

Мандрівний морж подолав понад 4 тис. км перед тим, як потрапити в Ірландію, а з врахуванням шляху до Ісландії до його подорожі додалося ще 900 км.

Тварині близько чотирьох років. Вперше її помітили в Ірландії, а далі морж подорожував вздовж узбережжя Західної Європи.

На британських островах Сіллі для Воллі збудували спеціальний понтон, на який він міг вилазити - це вирішили зробити після того, як Воллі пошкодив кілька човнів, коли намагався залізти на них.

Автор фото, CLONAKILTY DISTILLERY Підпис до фото, Людей просять не підходити близько до тварини