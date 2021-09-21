Зірка-морж Воллі, який зник у Західній Європі, вигулькнув у Ісландії
Морж, якого раніше помічали у Франції, Іспанії, Ірландії та Великій Британії, зараз опинився у Ісландії, кажуть морські експерти.
800-кілограмовий арктичний морж, якого назвали Воллі (Wally), зник три тижні тому і спостерігачі, що слідкували за твариною, казали, що втрачають надію колись ще побачити її.
Але зрештою морські рятувальники повідомили, що побачили моржа вже в Ісландії після 22 днів "тиші" з його боку.
Воллі ідентифікували за шрамами на передніх ластах.
Мандрівний морж подолав понад 4 тис. км перед тим, як потрапити в Ірландію, а з врахуванням шляху до Ісландії до його подорожі додалося ще 900 км.
Тварині близько чотирьох років. Вперше її помітили в Ірландії, а далі морж подорожував вздовж узбережжя Західної Європи.
На британських островах Сіллі для Воллі збудували спеціальний понтон, на який він міг вилазити - це вирішили зробити після того, як Воллі пошкодив кілька човнів, коли намагався залізти на них.
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