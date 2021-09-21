Росія відповідальна за вбивство Литвиненка - Європейський суд

Олександр Литвиненко

Автор фото, Getty Images

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Так виглядав Олександр Литвиненко через два тижні після отруєння

Росія відповідальна за вбивство колишнього працівника російських спецслужб Олександра Литвиненка - про це йдеться у рішенні Європейського суду з прав людини.

Олександр Литвиненко вважається колишнім "російським шпигуном", який отримав британське громадянство.

У 2006 році він помер від отруєння полонієм.

Автор фото, LITVINENKO FAMILY

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Литвиненко пропрацював майже 10 років в радянському КДБ, а потім у російській ФСБ, де дослужився до чину підполковника

Росія заперечує свою причетність до його смерті, хоча Олександр Литвиненко незадовго до отруєння зустрічався з росіянами.

Як говориться в рішенні суду, Росія відповідальна за отруєння Литвиненка радіоактивним полонієм на території Великої Британії в 2006 році.

Автор фото, hudoc.echr.coe.int

Суд постановив, що Росія не провела ефективного розслідування справи і не забезпечила притягнення до відповідальності росіян Андрія Лугового і Дмитра Ковтуна, яких британські слідчі назвали виконавцями вбивства.ЄСПЛ наказав Росії виплатити понад 100 тисяч євро компенсації дружині Олександра Марії Картер (раніше жінку звали Марина Литвиненко).

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