Росія відповідальна за вбивство Литвиненка - Європейський суд

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так виглядав Олександр Литвиненко через два тижні після отруєння

Росія відповідальна за вбивство колишнього працівника російських спецслужб Олександра Литвиненка - про це йдеться у рішенні Європейського суду з прав людини.

Олександр Литвиненко вважається колишнім "російським шпигуном", який отримав британське громадянство.

У 2006 році він помер від отруєння полонієм.

Автор фото, LITVINENKO FAMILY Підпис до фото, Литвиненко пропрацював майже 10 років в радянському КДБ, а потім у російській ФСБ, де дослужився до чину підполковника

Росія заперечує свою причетність до його смерті, хоча Олександр Литвиненко незадовго до отруєння зустрічався з росіянами.

Як говориться в рішенні суду, Росія відповідальна за отруєння Литвиненка радіоактивним полонієм на території Великої Британії в 2006 році.

Автор фото, hudoc.echr.coe.int

Суд постановив, що Росія не провела ефективного розслідування справи і не забезпечила притягнення до відповідальності росіян Андрія Лугового і Дмитра Ковтуна, яких британські слідчі назвали виконавцями вбивства.ЄСПЛ наказав Росії виплатити понад 100 тисяч євро компенсації дружині Олександра Марії Картер (раніше жінку звали Марина Литвиненко).