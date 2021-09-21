Стрілянина гірчицею. Королівська родина згадує витівки принца Філіпа

31 хвилин(и) тому

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Однією з улюблених ігор герцога Единбурзького з онуками була стрілянина гірчицею по стелі.

Про це розповів принц Вільям у документальному фільмі BBC One, що вийде на екрани в середу.

"Він знімав кришечку [тюбика] і вкладав його в наші руки ... а потім стискав руки так, щоб вистрілити гірчицею в стелю".

Королеві це не дуже подобалось.

"Йому частенько перепадало від моєї бабусі", - згадує принц Вільям.

Зара Тіндолл та Пітер Філліпс - діти принцеси Анни - також згадують витівки герцога з гірчицею.

"Він клав тюбик у руки, не можу пригадати, що він говорив, але врешті плескав по руках ... і вся стеля була в гірчиці", - каже Тіндолл.

"Гадаю, сліди від неї можна і зараз знайти", - додає її брат.

"Йому подобались такі жарти, подобалось вовтузитися з дітьми і бути дідусем", - каже принц Вільям, який називає герцога, що помер у квітні у віці 99 років, "серцем родини".

У фільмі багато світлих кумедних спогадів про принца Філіпа. Стрічка від початку була задумана як його особистий портрет на честь 100-річчя, причому більшу частину матеріалу зняли ще до його смерті.

"Він знаходив час для усіх нас, підтримував і контролював ... більшість з нас", - сміється Пітер Філліпс.

Він також згадує, як герцог дратувався, коли доводилося опановувати новий гаджет.

"Пам'ятаю, як він купив новий ноутбук чи принтер - і кричав на нього, - згадує Філліпс. - Він любив нові технології ... але завжди було доволі цікаво спостерігати, як він намагається з усім цим розібратися".

Підпис до фото, Філіп і Єлизавета прожили разом майже 74 роки

Авторам фільму дали доступ до колекції домашнього відео Єлизавети ІІ, де королівська родина насолоджується звичайними родинними заходами, як-от барбекю у Балморалі та катання на велосипедах у саду.

"Усі барбекю, на яких я був присутній, герцог Единбурзький готував особисто", - каже принц Вільям, проглядаючи кадри сімейного пікніка.

"Він обожнював барбекю, - згадує принц Чарльз і з посмішкою додає, - він перетворив це на цікавий вид мистецтва".

І принц Вільям, і його брат Гаррі згадують, що королева і герцог з нетерпінням чекали несподіванок під час офіційних заходів.

"Дідусь любив, коли щось йшло не так", - каже принц Вільям.

"Їхнє життя складалося з суворих правил, і коли траплялися проколи, їх обох це страшенно тішило".

"Усі смертельно ніяковіли. А вони були у захваті".

"Найбільше мені не вистачає його гумору, - каже принц Гаррі. - Але я сумую за ним більше через бабусю, тому що знаю, як сильно він її підтримував".

"Однак я також знаю, що вона зможе жити далі - вже без нього", - додає він.