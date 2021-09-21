Стрілянина гірчицею. Королівська родина згадує витівки принца Філіпа
Однією з улюблених ігор герцога Единбурзького з онуками була стрілянина гірчицею по стелі.
Про це розповів принц Вільям у документальному фільмі BBC One, що вийде на екрани в середу.
"Він знімав кришечку [тюбика] і вкладав його в наші руки ... а потім стискав руки так, щоб вистрілити гірчицею в стелю".
Королеві це не дуже подобалось.
"Йому частенько перепадало від моєї бабусі", - згадує принц Вільям.
Зара Тіндолл та Пітер Філліпс - діти принцеси Анни - також згадують витівки герцога з гірчицею.
"Він клав тюбик у руки, не можу пригадати, що він говорив, але врешті плескав по руках ... і вся стеля була в гірчиці", - каже Тіндолл.
"Гадаю, сліди від неї можна і зараз знайти", - додає її брат.
"Йому подобались такі жарти, подобалось вовтузитися з дітьми і бути дідусем", - каже принц Вільям, який називає герцога, що помер у квітні у віці 99 років, "серцем родини".
У фільмі багато світлих кумедних спогадів про принца Філіпа. Стрічка від початку була задумана як його особистий портрет на честь 100-річчя, причому більшу частину матеріалу зняли ще до його смерті.
"Він знаходив час для усіх нас, підтримував і контролював ... більшість з нас", - сміється Пітер Філліпс.
Він також згадує, як герцог дратувався, коли доводилося опановувати новий гаджет.
"Пам'ятаю, як він купив новий ноутбук чи принтер - і кричав на нього, - згадує Філліпс. - Він любив нові технології ... але завжди було доволі цікаво спостерігати, як він намагається з усім цим розібратися".
Авторам фільму дали доступ до колекції домашнього відео Єлизавети ІІ, де королівська родина насолоджується звичайними родинними заходами, як-от барбекю у Балморалі та катання на велосипедах у саду.
"Усі барбекю, на яких я був присутній, герцог Единбурзький готував особисто", - каже принц Вільям, проглядаючи кадри сімейного пікніка.
"Він обожнював барбекю, - згадує принц Чарльз і з посмішкою додає, - він перетворив це на цікавий вид мистецтва".
І принц Вільям, і його брат Гаррі згадують, що королева і герцог з нетерпінням чекали несподіванок під час офіційних заходів.
"Дідусь любив, коли щось йшло не так", - каже принц Вільям.
"Їхнє життя складалося з суворих правил, і коли траплялися проколи, їх обох це страшенно тішило".
"Усі смертельно ніяковіли. А вони були у захваті".
"Найбільше мені не вистачає його гумору, - каже принц Гаррі. - Але я сумую за ним більше через бабусю, тому що знаю, як сильно він її підтримував".
"Однак я також знаю, що вона зможе жити далі - вже без нього", - додає він.
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