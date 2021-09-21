Україна з 23 вересня перейде у жовту зону. Що це означає і які будуть обмеження

56 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

Третя хвиля коронавірусу накриває Україну. Вся країна з 23 вересня перейде у жовту карантинну зону.

Таке рішення ухвалила Державна комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Незабаром повний текст рішення має оприлюднити уряд.

З 00 годин 00 хвилин 23 вересня 2021 року по всій території країни оголошено жовту зону.

Що це означає, які заклади закриють і які заборони чекають на нещеплених людей?

Автор фото, Віталій Коваль Підпис до фото, Комісія вирішила перевести Україну в жовту зону

Що таке жовта зона?

У жовтій зоні діють такі загальні карантинні обмеження (є винятки за умови вакцинації):

Концерти - масові заходи мають відбуватись, якщо на одну людину є щонайменше 4 кв. метри площі.

Ресторани - не більше 4 людей за столиком, а відстань між столами - мінімум 1,5 метри;

Автор фото, unian

Кінотеатри - мають працювати із заповненістю залів (усіх залів певного кінотеатру разом) менше за дві третини місць, або ж не більше 50% місць у кожному окремому залі цього кінотеатру;

Спортивні зали - можуть працювати лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

У жовтій зоні слід обов'язково носити маски у приміщеннях, дотримуватися фізичної дистанції у 1,5 м.

Бонуси для вакцинованих і заборони для невакцинованих

Цей карантин відрізнятиметься від інших тим, що уряд дозволив ряд послаблень для людей, які отримали одну чи дві дози щеплення від коронавірусу.

Минулого тижня Кабмін ухвалив нові правила карантину.

Автор фото, EPA

За ними, всі обмеження жовтої зони не будуть працювати, якщо всі відвідувачі та щонайменше 80% організаторів концертів, працівників кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв, спортзалів та басейнів мають хоча б одне щеплення.

Також обмеження не працюють, якщо відвідувачі та працівники мають дійсний (72 год) результат ПЛР-тест чи експрес-тестування.

Тобто, якщо людина має хоча б одне щеплення, вона без обмежень може відвідувати кафе, ресторани, кінотеатри.

Як будуть рахувати?

Щоб перевірити, чи мають відвідувачі чи працівники закладів одне чи два щеплення в уряді запропонували зробити два види внутрішніх електронних ковід-сертифікатів - жовтий (про перше щеплення) і зелений (про повний курс вакцинації).

Проблема в тому, що ця технологія, станом на 21 вересня, так і не запрацювала.

Наразі в Україні електронні ковід-сертифікати про вакцинацію мають можливість завантажити тільки ті люди, які пройшли повний курс щеплення.

У Мінцифри лише планують запустити сертифікати про одну дозу у тестовому режимі.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Так виглядає внутрішній ковід-сертифікат

Але навіть люди, які отримали дві дози, стикаються з величезними технічними проблемами при завантаженні сертифікатів у телефони.

Проте у бізнесу є вибір - надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх обмежень.

Тобто у кафе, кінотеатри можуть пускати без обмежень, але тільки вакцинованих відвідувачів, або з оголошеними обмеженнями, але всіх.

В постанові уряду вказано, що рішення, як надавати послуги, залишається за власником.

Також для перевірки, чи має людина щеплення, підійдуть такі документи: дійсна довідка про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту, експрес-тестування на антиген, паперове свідоцтво про вакцинацію, видане сімейним лікарем.

А як щодо шкіл?

Школи працюватимуть за умови, якщо не менше 80% працівників мають хоча б одне щеплення.

Наприклад, станом на 17 вересня, у Київській області 5 350 шкіл з понад 14 тисяч уже відповідають цим вимогам - мають понад 80% працівників хоча б з одним щепленням від Covid-19.

На Рівненщині з 44 тис. працівників освітніх закладів повне щеплення пройшли 22 978 людей, що становить 51%. Нині у Рівненській області вакциновано понад 80% працівників лише у 187 закладах освіти.

Там, де рівень вакцинації працівників нижчий 80%, заклади освіти перейдуть на онлайн-навчання.

Автор фото, unian

Попри те, що за останній тиждень кількість хворих збільшилась в рази, в уряді ситуацію називають контрольованою.

"Так, ми фіксуємо зростання кількості нових випадків COVID-19, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя та здоров'я - щепитися від коронавірусної інфекції за першої нагоди", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.