Отруєння Скрипалів. Британія назвала росіянина, який міг керувати групою вбивць

12 хвилин(и) тому

Автор фото, METROPOLITAN POLICE Підпис до фото, Дениса Сергєєва звинувачують в причетності до отруєнь "Новачком" у Британії в 2018 році

Російському розвіднику Денису Сергєєву висунули звинувачення у ймовірній причетності до отруєнь "Новачком" у місті Солсбері в 2018 році, внаслідок яких троє людей опинилися в критичному стані, а одна жінка померла.

Джерела в безпекових структурах вважають, що саме Денис Сергєєв був командувачем операції з використанням "Новачка", під час якої намагалися вбити російського ексрозвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Британська громадянка Дон Стерджес померла після випадкового отруєння речовиною, а здоров'я одного з поліцейських зазнало великої шкоди.

Британська поліція підтверджує, що підозрювані у справі належали до російської військової розвідки.

Сергєєв, як вважають, був керівником команди російського ГРУ, а також був пов'язаний з іншою прихованою діяльністю по всій Європі.

Хоча Королівська прокуратура санкціонувала висунення звинувачень, підозрюваним не можна пред'явити офіційні звинувачення, якщо вони не арештовані.

Нік Прайс, керівник відділу спеціальної злочинності та боротьби з тероризмом Королівської прокуратури, заявив, що існує "достатня кількість доказів, що забезпечують реальну перспективу засудження".

Прокурори працювали з поліцією, щоб притягнути учасників замаху до відповідальності, але Росія дала зрозуміти, що не видає своїх громадян, повідомив він.

Отруєння Скрипалів

2 березня 2018 року команда вбивць з ГРУ Міноборони Росії прибула до Британії. До неї належали двоє чоловіків з паспортами на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Автор фото, METROPOLITAN POLICE Підпис до фото, Британська поліція вперше підвтердила справжні імена учасників операції з отруєння Скрипалів - Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін

Зараз поліція вперше підтвердила їхні справжні імена - Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін. Третій учасник - Денис Сергєєв, який мав паспорт на ім'я Сергія Федотова, прибув до Британії трохи раніше, але того ж дня.

Сергія і Юлію Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок" 4 березня 2018 року. Вважається, що вони нанесли речовину "Новічок" на ручку дверей їхнього будинку. Окрім того, отруївся британський поліцейський Нік Бейлі.

У червні 2018 року британець Чарлі Роулі підібрав контрафактну пляшечку з етикеткою Nina Ricci у парку в Солсбері. Він подарував її своїй подрузі Дон Стерджесс, вважаючи, що у флаконі парфуми. Обох госпіталізували 30 червня з їхнього будинку в сусідньому містечку Еймсбері, але лікарі не змогли врятувати жінку. Роулі вижив.

Автор фото, Metropolitan police Підпис до фото, Прибуття Сергєєва до Британії зафіксували камери аеропорту Хітроу

Незабаром британська прокуратура звинуватила у скоєнні отруєння громадян Росії, які приїхали за паспортами на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Британська влада оголосила, що це не справжні їхні імена, і назвала нападників офіцерами ГРУ.

Зараз британська поліція повідомляє, що має докази: Денис Сергєєв, Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін діяли як команда, неодноразово зустрічалися в Лондоні на початку березня 2018 року, у деяких випадках - у приміщенні, в інших - просто неба.

Про роль та особистість Сергєєва згадував сайт розслідувань Bellingcat у лютому 2019 року, і деякі його переміщення та телефонні контакти детально описані у спільному розслідуванні Bellingcat та ВВС.

Лише зараз оприлюднена офіційна інформація щодо його особистості.

Обвинувачення, схвалені проти трьох росіян, - змова з метою вбивства, замах на вбивство, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та використання та володіння хімічною зброєю.

Автор фото, EPA/YULIA SKRIPAL/FACEBOOK Підпис до фото, Російського ексрозвідника-перебіжчика та його доньку отруїли у березні 2018 року

Москва всі британські звинувачення відкидає і називає безпідставними.

Вбивча пляшка

У листопаді 2018 року керівник розслідування замаху на Скрипалів офіцер Дін Хейдон в ефірі ВВС продемонстрував пляшечку, в якій була отруйна речовина.

"Як ви бачите, за розміром пляшечка дуже невелика. У неї був запаяний ковпачок, який і містив "Новачок ". Нападники розкрили контейнер, вставили дозатор, а потім зверху помістили розприскувач", - пояснив Хейдон.

На думку британської поліції, флакон спеціально сконструювали так, щоб його можна було легко пронести через систему огляду в аеропорту, а потім зібрати і використовувати без загрози для здоров'я виконавців отруєння.

"Коли ми знайшли пляшечку, там ще містилась значна кількість "Новачка", - повідомив Хейдон.

"Ми не думали, що росіяни скасують помилування Скрипаля"

Отруєння Скрипалів призвело до серйозного загострення відносин між Британією та Росією: Лондон вислав 23 російських дипломатів, Москва відповіла тим же, а пізніше скоротила максимальну чисельність британських дипломатичних установ в Росії.

Незабаром десятки країн підтримали Британію, оголосивши про вислання російських дипломатів.

Втім, чимало питань з'явилося до британських спецслужб. Британській розвідці МІ-6 дорікали за те, що вона не змогла належним чином захистити свого колишнього агента.

У 2004 році Скрипаля засудили в Росії за шпигунство на користь Великої Британії. А через шість років колишнього полковника ГРУ і ще трьох людей обміняли на 10 російських розвідників, заарештованих в США.

Автор фото, РА Підпис до фото, Сліди "Новачка" шукали по всьому Солсбері

"Я думаю питання про те, який рівень захисту надавати тому, хто був випущений і обміняний таким чином, варіюється від випадку до випадку", - заявив в інтерв'ю ВВС колишній глава МІ-6 Джон Соуерс. Він очолював британську розвідку з 2009 по 2016 рік.

"Зараз зрозуміло, що ми помилилися в оцінках, що небезпека, яка загрожувала Скрипалю, була набагато більшою, ніж ми думали. Але ми не очікували, що росіяни відкотять назад президентське рішення про помилування", - зазначив колишній глава британської розвідки.

"Відкрив вікно в російську армію"

Скрипаля британці завербували у 1996 році наприкінці його відрядження до Іспанії. У МІ-6 хотіли, щоб полковник повернувся в Росію і просувався кар'єрними сходинками в ГРУ. Скрипаль із завданням успішно впорався та влаштувався в центральний апарат ГРУ.

На якийсь час він обійняв посаду виконувача обов'язків начальника управління кадрів ГРУ - тобто став головним кадровиком служби.

Колишній резидент ЦРУ в Москві Джон Сіфер високо оцінює цінність відомостей, які передавав Скрипаль в середині 1990-х років: "Сергій Скрипаль відкрив вікно в російську армію, що було критично важливим в той момент".

Автор фото, PA

"Особові справи людей, відомості про їхнє місце перебування, їхні слабкі місця, проблеми, особисті питання - все це для розвідки дуже важливі відомості", - продовжує Сіфер.

"Якщо ви хочете зрозуміти, яку саме загрозу Росія представляє для Заходу, вам потрібно розуміти те, як обмірковують операції, і те, які активи є у російської розвідки. Тому ми в МІ-6 намагалися проникнути в російські розвідслужби, зокрема, ГРУ", - додає колишній глава МІ-6 Соуерс.

Однозначної відповіді на питання, чому замах скоїли саме на Скрипаля, а не на когось ще з десятків російських агентів-перебіжчиків, які живуть на Заході, все ще немає.

У вересні в ЗМІ з'явилися дані, що вже у Великій Британії Скрипаль регулярно зустрічався зі співробітниками спецслужб Іспанії, Чехії та Естонії. Деякі вважали, що Москва могла розцінити таку активність Скрипаля, як продовження роботи на західну розвідку, і завдати удару.

"Він брав участь в бесідах, що абсолютно нормально. І вони в основному стосувалися історії. Я не вірю, що Скрипаль був більмом на оці для росіян після того, як його обміняли. І, звичайно, немає нічого, що може виправдати таку операцію, яка була проведена проти нього і його доньки", - зазначив Соуерс.

"Зрозуміло, що [Кремль] хотів передати росіянам послання, що де б ви не були, ми завжди зможемо дістати вас", - повідомив колишній керівник Мі-6.