Отруєння Скрипалів. Британія назвала росіянина, який міг керувати групою вбивць
Російському розвіднику Денису Сергєєву висунули звинувачення у ймовірній причетності до отруєнь "Новачком" у місті Солсбері в 2018 році, внаслідок яких троє людей опинилися в критичному стані, а одна жінка померла.
Джерела в безпекових структурах вважають, що саме Денис Сергєєв був командувачем операції з використанням "Новачка", під час якої намагалися вбити російського ексрозвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.
Британська громадянка Дон Стерджес померла після випадкового отруєння речовиною, а здоров'я одного з поліцейських зазнало великої шкоди.
Британська поліція підтверджує, що підозрювані у справі належали до російської військової розвідки.
Сергєєв, як вважають, був керівником команди російського ГРУ, а також був пов'язаний з іншою прихованою діяльністю по всій Європі.
Хоча Королівська прокуратура санкціонувала висунення звинувачень, підозрюваним не можна пред'явити офіційні звинувачення, якщо вони не арештовані.
Нік Прайс, керівник відділу спеціальної злочинності та боротьби з тероризмом Королівської прокуратури, заявив, що існує "достатня кількість доказів, що забезпечують реальну перспективу засудження".
Прокурори працювали з поліцією, щоб притягнути учасників замаху до відповідальності, але Росія дала зрозуміти, що не видає своїх громадян, повідомив він.
Отруєння Скрипалів
2 березня 2018 року команда вбивць з ГРУ Міноборони Росії прибула до Британії. До неї належали двоє чоловіків з паспортами на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова.
Зараз поліція вперше підтвердила їхні справжні імена - Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін. Третій учасник - Денис Сергєєв, який мав паспорт на ім'я Сергія Федотова, прибув до Британії трохи раніше, але того ж дня.
Сергія і Юлію Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок" 4 березня 2018 року. Вважається, що вони нанесли речовину "Новічок" на ручку дверей їхнього будинку. Окрім того, отруївся британський поліцейський Нік Бейлі.
У червні 2018 року британець Чарлі Роулі підібрав контрафактну пляшечку з етикеткою Nina Ricci у парку в Солсбері. Він подарував її своїй подрузі Дон Стерджесс, вважаючи, що у флаконі парфуми. Обох госпіталізували 30 червня з їхнього будинку в сусідньому містечку Еймсбері, але лікарі не змогли врятувати жінку. Роулі вижив.
Незабаром британська прокуратура звинуватила у скоєнні отруєння громадян Росії, які приїхали за паспортами на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова.
Британська влада оголосила, що це не справжні їхні імена, і назвала нападників офіцерами ГРУ.
Зараз британська поліція повідомляє, що має докази: Денис Сергєєв, Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін діяли як команда, неодноразово зустрічалися в Лондоні на початку березня 2018 року, у деяких випадках - у приміщенні, в інших - просто неба.
Про роль та особистість Сергєєва згадував сайт розслідувань Bellingcat у лютому 2019 року, і деякі його переміщення та телефонні контакти детально описані у спільному розслідуванні Bellingcat та ВВС.
Лише зараз оприлюднена офіційна інформація щодо його особистості.
Обвинувачення, схвалені проти трьох росіян, - змова з метою вбивства, замах на вбивство, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та використання та володіння хімічною зброєю.
Москва всі британські звинувачення відкидає і називає безпідставними.
Вбивча пляшка
У листопаді 2018 року керівник розслідування замаху на Скрипалів офіцер Дін Хейдон в ефірі ВВС продемонстрував пляшечку, в якій була отруйна речовина.
"Як ви бачите, за розміром пляшечка дуже невелика. У неї був запаяний ковпачок, який і містив "Новачок ". Нападники розкрили контейнер, вставили дозатор, а потім зверху помістили розприскувач", - пояснив Хейдон.
На думку британської поліції, флакон спеціально сконструювали так, щоб його можна було легко пронести через систему огляду в аеропорту, а потім зібрати і використовувати без загрози для здоров'я виконавців отруєння.
"Коли ми знайшли пляшечку, там ще містилась значна кількість "Новачка", - повідомив Хейдон.
"Ми не думали, що росіяни скасують помилування Скрипаля"
Отруєння Скрипалів призвело до серйозного загострення відносин між Британією та Росією: Лондон вислав 23 російських дипломатів, Москва відповіла тим же, а пізніше скоротила максимальну чисельність британських дипломатичних установ в Росії.
Незабаром десятки країн підтримали Британію, оголосивши про вислання російських дипломатів.
Втім, чимало питань з'явилося до британських спецслужб. Британській розвідці МІ-6 дорікали за те, що вона не змогла належним чином захистити свого колишнього агента.
У 2004 році Скрипаля засудили в Росії за шпигунство на користь Великої Британії. А через шість років колишнього полковника ГРУ і ще трьох людей обміняли на 10 російських розвідників, заарештованих в США.
"Я думаю питання про те, який рівень захисту надавати тому, хто був випущений і обміняний таким чином, варіюється від випадку до випадку", - заявив в інтерв'ю ВВС колишній глава МІ-6 Джон Соуерс. Він очолював британську розвідку з 2009 по 2016 рік.
"Зараз зрозуміло, що ми помилилися в оцінках, що небезпека, яка загрожувала Скрипалю, була набагато більшою, ніж ми думали. Але ми не очікували, що росіяни відкотять назад президентське рішення про помилування", - зазначив колишній глава британської розвідки.
"Відкрив вікно в російську армію"
Скрипаля британці завербували у 1996 році наприкінці його відрядження до Іспанії. У МІ-6 хотіли, щоб полковник повернувся в Росію і просувався кар'єрними сходинками в ГРУ. Скрипаль із завданням успішно впорався та влаштувався в центральний апарат ГРУ.
На якийсь час він обійняв посаду виконувача обов'язків начальника управління кадрів ГРУ - тобто став головним кадровиком служби.
Колишній резидент ЦРУ в Москві Джон Сіфер високо оцінює цінність відомостей, які передавав Скрипаль в середині 1990-х років: "Сергій Скрипаль відкрив вікно в російську армію, що було критично важливим в той момент".
"Особові справи людей, відомості про їхнє місце перебування, їхні слабкі місця, проблеми, особисті питання - все це для розвідки дуже важливі відомості", - продовжує Сіфер.
"Якщо ви хочете зрозуміти, яку саме загрозу Росія представляє для Заходу, вам потрібно розуміти те, як обмірковують операції, і те, які активи є у російської розвідки. Тому ми в МІ-6 намагалися проникнути в російські розвідслужби, зокрема, ГРУ", - додає колишній глава МІ-6 Соуерс.
Однозначної відповіді на питання, чому замах скоїли саме на Скрипаля, а не на когось ще з десятків російських агентів-перебіжчиків, які живуть на Заході, все ще немає.
У вересні в ЗМІ з'явилися дані, що вже у Великій Британії Скрипаль регулярно зустрічався зі співробітниками спецслужб Іспанії, Чехії та Естонії. Деякі вважали, що Москва могла розцінити таку активність Скрипаля, як продовження роботи на західну розвідку, і завдати удару.
"Він брав участь в бесідах, що абсолютно нормально. І вони в основному стосувалися історії. Я не вірю, що Скрипаль був більмом на оці для росіян після того, як його обміняли. І, звичайно, немає нічого, що може виправдати таку операцію, яка була проведена проти нього і його доньки", - зазначив Соуерс.
"Зрозуміло, що [Кремль] хотів передати росіянам послання, що де б ви не були, ми завжди зможемо дістати вас", - повідомив колишній керівник Мі-6.
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