Одне з найхолодніших місць у Сонячній системі: NASA вирішила, де сяде місячний ровер

15 хвилин(и) тому

Автор фото, NASA Підпис до фото, Viper досліджуватиме одне з найхолодніших місць у Сонячній системі - Південний полюс Місяця

NASA планує направити роботизований ровер, який шукатиме водяний лід біля кратера на Південному полюсі Місяця.

У 2023 році апарат розміром з невелике авто сяде біля краю 73-кілометрового кратера Нобіле, що майже завжди перебуває у тіні та не бачить Сонця, пише науковий редактор BBC Пол Рінкон.

Місія називається VIPER - "Дослідницький ровер для виявлення летких речовин на полюсі" (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover).

На неї покладають надії розробники планів дослідження Місяця вже за участі людей, адже лід, якщо його знайдуть, стане важливим ресурсом для місячної місії. І як джерело вологи для людей, і як паливо для ракет.

У планах NASA повернути людей на поверхню Місяця до кінця цього десятиріччя.

Програму Artemis розглядають як перший крок до довготривалої присутності людей на супутнику Землі - населеної місячної бази.

Менеджер VIPER Даніель Ендрюс пояснює, що їхній проєкт дасть розуміння того, наскільки легко чи важко добувати водяний лід на Місяці.

Автор фото, NASA Підпис до фото, Поверхня Місяця вкрита кратерами та горами. Там темно і холодно

"Якщо цих ресурсів багато і до них є доступ, то це реально змінює сутність життя людей [на Місяці], а також допоможе нам зрозуміти, як нам добувати ці ресурси", - каже вчений.

За кількома ознаками дослідники припускають, що на затінених полярних кратерах Місяця є мільярди тонн льоду - там ніколи не буває променів Сонця, а температура опускається до 223 C. Постійна тінь створює умови для накопичення льоду.

Даніель Ендрюс пояснює, що проєкт VIPER має допомогти зрозуміти "де є лід, які там концентрації та як він глибоко".

А Ентоні Колапрет, головний вчений VIPER, прогнозує: "Ми ніколи не бачили такого, що побачимо, коли дістанемось Південного полюсу [Місяця]".

"Полюси Місяця - дуже драматичні локації, особливо на Південному полюсі, де давні ударні басейни піднімали гори, як копії Евересту", - додає вчений.

Автор фото, BILL STAFFORD / NASA JSC Підпис до фото, Інженери проєкту тестували повнорозмірний прототип, щоб з'ясувати, як місяцехід рухатиметься на Місяці

Але для дослідження цього місячного регіону є багато труднощів - непросто розробити місяцехід, який буде здатний працювати у холоді ночей та високій температурі днів на Місяці.

Крім того, Сонце підіймається дуже низько над горизонтом супутника Землі, що створює довгі тіні, які швидко змінюють свою позицію.

Ці зміни світла і тіні ще більше ускладнюють маршрут для місячного ровера, автоматиці якого буде складно розрізняти перешкоди на шляху.

Інженерам проєкту доведеться детально розробити маршрут по місячній поверхні, щоб місяцехід зміг проїхати достатньо по освітленій поверхні і зарядити свої сонячні панелі.

Це буде перший ровер NASA, який матиме фари. Вони не лише допомагатимуть при русі, але й використовуватимуться для пошуку льоду.

Команда управлятиме апаратом із Землі, але не в реальному часі, а з невеликою затримкою.

Знайдену воду теоретично можливо розкласти на водень і кисень, які можна використати як паливо для двигунів космічного транспорту.

Ця схема може суттєво здешевити вартість космічних подорожей та створити для них базу на Місяці.