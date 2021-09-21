Обійшов "іспанку". Спалах Covid-19 став найсмертоноснішою пандемією в історії США

7 хвилин(и) тому

Автор фото, Los Angeles Times Підпис до фото, У центрі Вашингтона створено меморіал пам'яті жертв пандемії Covid-19. Кожна померла людина відзначена білим прапорцем

Кількість померлих від коронавірусу Covid-19 в США станом на 20 вересня 2021 року досягла 695 тисяч людей. Про це повідомив Університет Джонса Гопкінса в Балтіморі, який збирає і публікує дані про глобальну пандемію.

Від епідемії іспанського грипу 1918-1919 років, яку досі вважали наймасштабнішою за кількістю жертв в американській історії, померли приблизно 675 тисяч людей. Тепер Covid-19 встановив новий сумний рекорд.

"Те, що так багато людей померло, з огляду на досягнення сучасної медицини, є ненормальним і дуже тривожним", - заявив Ерік Тополь, директор медико-біологічного Інституту Скріппса в Ла-Хоя, штат Каліфорнія.

Він нагадав, що сто років тому не було ані апаратів ШВЛ, ані вакцин.

Останнім часом від коронавірусу в США помирає приблизно 1 900 людей на добу. Це найвищий показник з початку березня поточного року.

Вчені пов'язують це з появою штамів "дельта" та "йота", які відрізняються підвищеною заразністю і летальністю.

10 вересня президент Джо Байден запровадив обов'язкову вакцинацію держслужбовців і працівників приватних підприємств з кількістю персоналу понад 100 людей. Альтернативою є щотижнева здача тесту на коронавірус.

Хвороба не відступає

У День незалежності 4 липня Байден пообіцяв нації "незалежність від вірусу", але хвороба не відступає.

Наразі повністю щеплені 64% дорослих американців, що нижче показників низки європейських країн та Канади. Багато хто відмовляється від вакцинації з принципових міркувань. Байден назвав їх "явною меншістю, яка заважає кардинально змінити ситуацію".

США давно і міцно займають перше місце в світі за кількістю померлих серед тих, хто захворів на Covid-19. За кількістю хворих на сто тисяч жителів попереду США лише маленькі держави і території - Грузія, Словенія, Чорногорія, Сейшельські і Мальдівські острови, Французька Полінезія, Андорра, Сан-Марино і Гібралтар.

Автор фото, Andrew Lichtenstein/Corbias News Підпис до фото, Акції противників вакцинації збирають у США десятки тисяч людей

Загалом у світі захворіли 230 мільйонів людей, померли понад 4,7 млн.

Китай, звідки почалося поширення пандемії, в основному впорався з нею і перебуває в списку найбільш постраждалих країн Університету Джонса Хопкінса аж на 109-му місці.

Уроки "іспанки"

Пандемія іспанського грипу або "іспанки", вибухнула в Європі наприкінці Першої світової війни і за лічені тижні охопила всі континенти, крім Антарктиди. Досі остаточно невідомо, звідки взявся вірус і чому він самостійно зник через понад два роки.

Місце виникнення пандемії також точно не встановили. Оскільки перші випадки хвороби, яка нагадує симптомами іспанський грип, зафіксували в січні 1918 року в США, частина дослідників вважає, що її занесли в Європу американські солдати, а там вона швидко поширилася через важкі санітарно-епідеміологічні умови воєнного часу.

"Іспанкою" хворобу назвали тому, що цензура воюючих країн не дозволяла публікувати інформацію про неї, і першою про спалах хвороби повідомила преса нейтральної Іспанії.

Автор фото, Underwood Archives Підпис до фото, Від "іспанки" у 1918-1921 роках померли 675 тисяч з приблизно 106 млн американців

У всьому світі "іспанкою" заразилися понад 550 мільйонів людей, а померли понад 50 мільйонів, що приблизно дорівнює кількості жертв Другої світової війни.

Найсмертоносніша інфекція в світовій історії - чума.

Найбільш трагічними були "Юстиніанова чума" в Європі та євразійська пандемія 1346-1353 років, відома як "Чорна смерть". Кожна з цих пандемій вбила приблизно по 100 мільйонів людей.