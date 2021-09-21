Як Талібан розбив мрії афганських стюардес

11 хвилин(и) тому

Стюардеси авіакомпанії Ariana ще минулого місяця літали світом і були емблемою Афганістану.

З приходом талібів до влади все змінилося.

Тепер жінки ховаються у прихистку і чекають на новини від нового керівництва держави.

Талібан має вирішити, чи дозволити стюардесам повернутися до роботи й, якщо так, то в якій формі.

Матеріал Ліз Дусет і Роббі Райта.