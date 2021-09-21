Як Талібан розбив мрії афганських стюардес
Стюардеси авіакомпанії Ariana ще минулого місяця літали світом і були емблемою Афганістану.
З приходом талібів до влади все змінилося.
Тепер жінки ховаються у прихистку і чекають на новини від нового керівництва держави.
Талібан має вирішити, чи дозволити стюардесам повернутися до роботи й, якщо так, то в якій формі.
Матеріал Ліз Дусет і Роббі Райта.
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