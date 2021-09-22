Зникла у подорожі наречена: смерть Габбі Петіто підтвердили

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Родина Габбі Петіто повідомила про її зникнення 11 вересня

ФБР підтвердило, що тіло, знайдене в неділю у Національному парку Вайомінгу, належить Габбі Петіто, дівчині, яка вела блоги про "життя у будинку на колесах".

За попередніми висновками коронера, це було вбивство. Але жодних деталей про те, як померла дівчина, не повідомляють.

Нічого не повідомляють і про результати розтину тіла.

"Коронер Тентона доктор Брент Блу підтвердив, що тіло належить Габріеллі Вероні Петіто. За попередніми висновками, це була насильницька смерть", - йдеться у повідомленні управління ФБР у Денвері.

22-річна Габбі Петіто подорожувала країною разом зі своїм нареченим, 23-річним Браяном Лондрі.

Де він перебуває наразі невідомо, поліція шукає його.

Браяна Лондрі вважають "особою оперативного інтересу", але жодних звинувачень проти нього не висувають.

Автор фото, EPA

Пара подорожувала впродовж кількох тижнів. Вони регулярно повідомляли про свою подорож і пригоди у соцмережах.

Відео про початок подорожі вже набрало 2,8 млн переглядів. На ньому Габбі та Браян розважаються і подорожують у білому фургоні.

1 вересня Браян Лондрі повернувся додому у їхньому фургоні, але був один. Він не зв'язувався ані з родиною дівчини, ані з поліцією.

Через 10 днів родина Петіто повідомила про зникнення Габбі.

За два тижні до зникнення Габбі, 12 серпня, поліція в місті Моав на півдні штату Юта отримала виклик щодо можливого випадку домашнього насильства.

Поліція оприлюднила відеозаписи, на яких Габріель плакала і скаржилася офіцерам на своє психічне здоров'я. Вона також сказала, що вони з нареченим почали частіше сваритися. Пізніше поліція повідомила, що Браян казав, що під час сварки Габбі його вдарила.

Поліцейські порадили парі провести ніч нарізно. Що сталося після цього досі невідомо.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Поліція оприлюднила відеозапис із Габріель Петіто

На минулих вихідних родина Лондрі повідомила про зникнення Браяна. За їхніми словами, він пішов з дому 14 вересня і не повернувся. До свого зникнення він відмовлявся говорити із слідчими про те, що сталося з дівчиною.

Нині йде масштабна операція з пошуку Браяна Лондрі у Флориді. Поліція використовує дрони, собак і всюдиходи.

У понеділок слідчі обшукали будинок Лондрі і винесли звідти кілька коробок.

Хронологі подій

2 липня 2021 року - Габбі Петіто та Браян Лондрі залишають Нью-Йорк у білому фургоні і рушають на захід до Вайомінгу. Обидва публікують багато повідомлень в Instagram.

12 серпня - співробітники поліції штату Юта реагують на анонімне повідомлення про інцидент за участю Петіто та Лондрі. Жодних звинувачень не висувають.

19 серпня - Петіто публікує на YouTube відео "Beginning Our Van Life Journey", де розповідає про перший етап своєї подорожі з нареченим.

21 серпня - батько та мачуха Петіто розмовляють з нею у FaceTime. Вона перебуває у штаті Юта. Це остання розмова родини з Габбі Петіто.

25 серпня - Петіто востаннє публікує повідомлення в Instagram із підписом "Щасливого Гелловіну".

30 серпня - мати Петіто отримує останнє - текстове - повідомлення з телефону Габбі. Родина вважає, що Габбі перебуває у Національному парку Гранд-Тітон у Вайомінгу.

1 вересня - Браян Лондрі повертається додому у Норт-Порт.

11 вересня - родина заявляє про зникнення Петіто.

13 вересня - місцева влада та ФБР звертаються за допомогою у пошуках Петіто.

14 вересня - адвокат Лондрі заявляє, що Браян "залишатиметься в тіні" під час розслідування. Родина Петіто робить заяву, в якій просить Лондрі надати інформацію про те, де перебуває Габбі.

15 вересня - поліція Норт-Порта повідомляє, що Лондрі не хоче співпрацювати зі слідчими.

20 вересня - у Національному парку Вайомінгу знайшли тіло молодої жінки.